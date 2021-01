Vožnja s jednom ili više osoba u automobilu jedna je od najrizičnijh stvari koje možete učiniti kad je prijenos koronavirusa u pitanju

Vožnja automobilom postala je nešto sigurnijom alternativom u odnosu na javni prijevoz, ipak je riječ o skučenom i zatvorenom prostoru i korona nas je naučila da tako ne ide više...

Čak i ako svi putnici nose maske, one najsitnije čestice mogu pobjeći u zrak. "To nije važno ako ste na otvorenom jer se čestice odmah razrijede", kaže Varghese Mathai, fizičar s bostonskog Sveučilišta Massachusetts. "No ako ste u zatvorenom prostoru poput automobila, te čestice mogu ostati u kabini i nagomilati se u zraku", rekao je za portal Business Insider.

Mathai je zajedno s kolegama sa Sveučilišta Brown istraživao kako se sitne čestice kreću kabinom vozila u raznim varijantama ventilacije.

Nimalo ne iznenađuje da je njihova simulacija, objavljena u časopisu Science Advances, pokazala da je otvaranje prozora najučinkovitija metoda raščišćavanja potencijalno virusom nabijenih čestica iz automobila. Kad su svi prozori bili zatvoreni, između osam i 10 posto čestica koje je jedna osoba izdahnula moglo je doprijeti do suputnika. Taj je broj pao na samo 0,2 do dva posto kad su sva četiri prozora bila otvorena.

Naravno, u hladnom zimskom danu otvaranje svih prozora nije najpraktičnija opcija pa su autori eksperimentirali s raznim varijantama i došli do nekih sugestija.

Dva dopola otvorena prozora

Njihova se simulacija temeljila na vožnji u Toyoti Prius pri brzini od 80 km/h s vozačem na prednjem lijevom i jednim putnikom na stražnjem desnom sjedalu. Najbolju ventilaciju, ako već svi prozori ne mogu biti otvoreni, omogućila je kombinacija otvorenog prozora naspurot vozaču (prednji desni) i putniku (stražnji lijevi).

U automobilu u kretanju svjež zrak tipično struji kroz stražnji prozor i izlazi na prednji, objasnio je Mathai. Otvaranje prozora na suprotnim stranama od onih koji se u autu nalaze, osim što česticama omogućuje izlaz, stvara struju zraka koja odvaja vozača i putnika.

No Mathai napominje da samo odškrinuti prozori neće biti od velike koristi. Kaže da bi ih bilo dobro spustiti barem dopola. Na kraju je istaknuo da dodatna ventilacija u automobilu nije zamjena za ostale mjere prevencije poput nošenja maski, pranja ruku i dezinficiranja zajedničkih površina.