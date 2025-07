Od jedinstvenog plesnog natjecanja ispod površine oceana do napetih rekonstrukcija zastrašujućih napada morskih pasa - Shark week na Discovery kanalu donosi spektakularne snimke i revolucionarna znanstvena otkrića u okviru ovog kultnog televizijskog događaja koji počinje u ponedjeljak 28. srpnja.

Ova sedmodnevna proslava vrhunskog predatora oceana, koja je prošle godine privukla više od 25 milijuna gledatelja, donosi priče koje kao da su istrgnute s naslovnih stranica: jezivi susreti s morskim psima, dramatične scene predatora i fascinantna istraživanja poznatih stručnjaka i znanstvenika.

„Shark week nastavlja se razvijati kao pravi kulturni fenomen, kombinirajući uzbudljivo pripovijedanje s najnovijim znanstvenim spoznajama", izjavio je Howard Lee, kreativni direktor U. S. Networks i predsjednik Discovery Networks. „Ali ono što ga čini zaista posebnim je radost i oduševljenje koje naš tim osjeća dok ga stvara. Svake godine zaranjamo u neistražene vode, otkrivamo nove priče, pomičemo kreativne granice i s novim pogledom slavimo zadivljujući svijet morskih pasa. Ovog puta, morski psi ne kruže, oni plešu."

Ove godine, Shark week donosi čak 20 sati novih specijala koji ostavljaju bez daha, uključujući: „Jaws vs. Mega Croc" 29.7. u 23.00 h (koristeći podatke iz novih eksperimenata, stručnjaci konstruiraju CGI borbu do smrti dva vrhovna predatora: velike bijele psine i nilskog krokodila), kao i „Caught! Sharks Strike Back" 31.7. u 23.00 h (tim stručnjaka analizira najintenzivnije susrete s morskim psima snimljene kamerom, otkrivajući misteriozna nova ponašanja u ovim opasnim interakcijama). Preporučujemo i naslove „How To Survive A Shark Attack" (01.08. u 23.00 h), u kojem publika izbliza doživljava stvarne napade kroz seriju eksperimenata koji nikada ranije nisu izvedeni; kao i „In the Eye of the Storm: Shark Storm" (03.08. u 23.00 h), posebnu epizodu iz serijala koja prati žrtve i spasioce u stvarnom vremenu tijekom niza napada morskih pasa na obali Floride. Ovo su samo neki iz bogate ponude naslova koji će osim na Discovery kanalu također biti dostupni i na HBO Max streaming platformi.