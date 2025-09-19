Novi korak u distribuiranoj energetici: pouzdana zaštita kritičnih sustava

Razvoj distribuiranih izvora energije (manjih, lokalno raspoređenih izvora poput solarnih panela, malih vjetroturbina ili baterijskih sustava) i sve šira primjena sustava za pohranu električne energije (BESS) zahtijevaju pouzdana i standardizirana rješenja za povezivanje i zaštitu kritičnih sustava napajanja - sustava koji moraju raditi bez prekida jer njihov neuspjeh može imati velike posljedice, primjerice gubitak podataka, prestanak rada ključnih usluga ili ugrožavanje sigurnosti. U tom je kontekstu tvrtka ASCO Power Technologies, koja već više od 125 godina razvija rješenja za prebacivanje i upravljanje izvorima napajanja, proširila svoju ponudu rješenja SourcePacTTM, jedinstvenog uređaja namijenjenog izolaciji mreže u sustavima napajanja iz invertera.

Kao dio Schneider Electric, ASCO Power nudi vodeća industrijska rješenja za upravljanje izvorima i opterećenjem koja maksimiziraju otpornost sustava i odgovaraju na sve složenije izazove u napajanju. Tvrtka dizajnira, proizvodi, servisira i podržava automatske prekidače, sustave za kontrolu napajanja te uređaje za upravljanje kritičnom energijom, koji se koriste u kritičnim elektroenergetskim mrežama - dijelu mreže koji napaja sustave od posebne važnosti i koji ne smije doživjeti prekid napajanja, kao što su data centri, bolnice, telekomunikacijske mreže i industrijski pogoni.

Od mjerenja do aktivnog upravljanja energijom

SourcePacTTM je izvorno predstavljen kao prvo jedinstveno rješenje za izolaciju izvora, s nazivnom vrijednošću od 600 A pri 277 V. Danas je dostupan u tri dodatna modela:

277 V / 800 A

480 V / 600 A

480 V / 800 A

Svi modeli nose UL certifikat, što znači da su neovisno testirani i potvrđeni kao sigurni za uporabu prema međunarodnim standardima. Uređaji objedinjuju funkcije upravljanja i isključenja, a čime omogućuju da inverteri tijekom ispada mreže preuzmu opskrbu potrošača. Nakon ponovne uspostave mrežnog napajanja, uređaj se automatski vraća u standardni način rada.

Pojednostavljenje integracije BESS sustava

Primjena SourcePacTTM rješenja značajno olakšava integraciju baterijskih sustava u kritične elektroenergetske mreže. Umjesto prilagođenih i često dugotrajnih tehničkih rješenja za izolaciju mreže, korisnicima je na raspolaganju standardiziran i pouzdan uređaj koji ubrzava implementaciju i povećava fleksibilnost sustava.

Novi korak u razvoju distribuirane energetike

Proširenjem ponude, ASCO omogućuje širu primjenu distribuiranih izvora energije i stvara preduvjete za učinkovitije upravljanje energijom u industrijskim i infrastrukturnim okruženjima. Time se otvaraju nove mogućnosti za skaliranje projekata (širenje i povećanje obima projekata), optimizaciju troškova i povećanje pouzdanosti sustava napajanja.