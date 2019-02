Samsung je konačno nadogradio devetu generaciju Galaxy vrhunskih modela pametnih telefona novim One UI i Android Pie inačicom sustava s sigurnosnom zakrpom od 1. siječnja 2019. Novo korisničko sučelje donosi responzivni dizajn, promjenu izgleda lako prepoznatljivim, smislenim i razumljivim ikonama, većim fontom teksta, blokovima zaobljenih kutova i tamnom temom na razini sustava. Zvuči odlično! Koliko je Samsung dobro odradio posao, provjerila sam Galaxy Note9 pametnim telefonom koji je prije nešto više od 10 dana dobio svoju nadogradnju

SAMSUNG ONE UI GLAVNI KONCEPT

Glavne značajke Samsung One UI su minimalizam i pojednostavljen pristup funkcijama za lakši rad jednom rukom. Zaslon je podijeljen u dva bloka. Gornji s naglaskom na sadržaj i pomicanje kako ne bi izgubili ništa od teksta, slike ili videozapisa, i donji blok namijenjen interaktivnim elementima ( funkcijske ili navigacijske tipke i kartice).

BRZE POSTAVKE

Brze postavke modificirane su jasnijim razlikovanjem uključenosti / isključenosti svake funkcije. Prikaz vremena i datuma je na oko 40 posto površine. Interaktivne ikone i klizač za kontrolu svjetline spuštaju se prema dnu u skladu kako povlačimo prst s vrha zaslona.

Još jedan važan detalj na ovom dijelu sučelja su dvije manje ikone ( Tražilo i prečac na Postavke uređaja) i trotočje namijenjeno prilagodbi brzih postavki. Obuhvaća odabir veličine rešetke, redoslijed ikona, opcije za prikaz nedavnih obavijesti na statusnoj traci i uključivanje/isključivanje prikaza postotka napunjenosti baterije.

NAVIGACIJSKA TRAKA I GESTE

Navigacijska traka zadržava tri virtualne tipke ( "Natrag", "Početna" i "Nedavno)". Mogu se reorganizirati ili sakriti kako bi se koristio prikaz na cijelom zaslonu i geste. Međutim, uključivanjem opcije za kontrolu gestama, simboli virtualnih tipki ne nestaju. Poprimaju oblik sive trakice koja nepotrebno troši prostor i bode u oči.

Međutim, nakon nekoliko dana uspjela sam otkriti kako ih se riješiti - isključivanjem savjeta za geste! Prilično nezgodno i neobično rješenje. Razvojni inženjeri mogli su to ipak smislenije provesti negdje u postavkama prikaza / navigacijske trake!

Implementacija gesta slična je onima kojima sam se susretala u nekim drugim pametnim telefonima. Bazirane su na donju površinu zaslona. Odnosno, povlačenjem prstom s sredine donjeg dijela zaslona prema gore otvara se početni zaslon dok povlačenje prstom prema gore s lijeve ili desne strane djeluje kao tipka Povratak ili Izbornik nedavnih aplikacija. Osim toga, akcija povlačenja prstom s početnog zaslona za otvaranje sučelja s aplikacijama čini mi se sada znatno poboljšana.

Samsung je konačno uveo gestu "Podigni za pokretanje". Automatski uključuje zaslon podizanjem i primanjem uređaja u ruku. Kod Note9, odnosno svih Galaxy S9/S9 + modela čini mi se izuzetno praktična u kombinaciji provjere autentičnosti pomoću prepoznavanja lica ili šarenice budući da je uređaj u trenu spreman za rad.

TAMNA TEMA

Tamna tema ( Night Mode ) na bazi sustava jedna je od najatraktivnijih značajki. Ovom temom obuhvaćene su sve Samsungove aplikacije (osim Diktafona, Galaxy App, PenUp, Smart Switch), a za web preglednik morate ručno uključiti značajku u postavkama.

Iako je Samsung radio na prilagodbi One UI u suradnji s Googleom, njihove aplikacije za sada nisu podržane tamnom temom kao i one trećih strana.

Možda će nekima izgledati sumorno potpuno crno sučelje, ali ima svoje prednosti: manje stresa za oči i štedi potrošnju baterije. U periodu testiranja uređaja s novim One UI, uočila sam poboljšanje izdržljivosti baterije na dnevnoj bazi u prosjeku 10 - 15 posto. SoT od nekih 7-8 sat nije više problem. Isto tako, preko noći za 8-9 sati "neaktivnosti" ostajete bez 2 posto energije u bateriji, što je jako dobro.

ZAKLJUČAN ZASLON

Zaključan zaslon funkcionalno je ostao isti. Prikaz Uvijek na zaslonu (Always on Display) podržan je novim stilovima sata urednog dizajna i odlične čitljivosti koja dolazi s pogledom na datum i vrijeme. Omogućen je i prikaz informacijom o napunjenosti baterije ili preostalo vrijeme do pune napunjenosti tijekom procesa punjenja.

Za unos teksta ili podsjetnika pisanjem na zaslonu za brzu izradu bilješke moguće je odabrati neku drugu boju osim one u kojoj je S-Pen. Za mnoge, ništa posebno ili bitno, ali to je ujedno jedina promjena koja se odnosi na Galaxy Note9 S-Pen.

PAMETNA ORIJENTACIJA

Imate li isključeno automatsko okretanje zaslona, promjenom orijentacije uređaja u donjem desnom kutu prikazuje se animirana ikona. Dodirom na istu možete zaključati orijentaciju što znatno olakšava podešavanje bez potrebe za otvaranjem brzih postavki.

APLIKACIJE I SAMSUNG ONE UI KONCEPT

Telefon

Izbornik prečaca Tipkovnica - Nedavno - Imenik premješteni su na dno, a brojčanik i tražilo istaknuti na vrhu u informativnom dijelu. Međutim, kada počnemo unositi broj gubi se pristup povijesti poziva. U istom smislu okvir za pretraživanje nestaje i pojavljuje se 'Dodaj u imenik', a na lijevoj i desnoj strani tipke za pozivanje pokazuju se jedna za brisanje i druga za video pozive. Još bih nadodala, razvrstavanje povijesti poziva grupirano je prema dolaznim i odlaznim i može sadržavati do 2000 unosa. Naljepnice za pozive više nisu dostupne.

Poruke

Aplikacija za poruke ima pojednostavljen postupak odabira primatelja i unošenja poruka s prikazom broja nepročitanih poruka na dnu. Odgovoriti na poruke možete izravno na zaslonu s obavijestima.

Sat

Aplikacija Sat jedan je od primjera dobrog korištenja gornjeg prostora. Ako nema postavljenog alarma, prikazuje se tekst "Svi alarmi su isključeni". Postavljanjem alarma pokazuje se koliko vam je vremena ostalo za spavanje.

Tipkovnica

Samsungova ionako odlična tipkovnica dodanim značajkama postala je još bolja. Osim što je nadopunjena novim emotikonima Unicode 11.0. ima Prilagodljivu temu ( Adaptive Theme) koja automatski mijenja boju ovisno o aplikaciji na kojoj se nalazite. Posebnost je novi "Plutajući način" rada tipkovnice, odnosno mogućnost premještanja bilo gdje na zaslonu s podešavanjem veličine i transparentnosti.

Ipak, nešto mi se ne sviđa kod tipkovnice. To je prilično širok prostor ispod slovišta u okomitom načina rada za koji ne vidim korisnost. Nadam se da će Samsung smanjiti donju granicu između tipkovnice i okvira u nekoj budućoj nadogradnji.

Aplikacija Kamera

Aplikacije Kamera pojednostavljena je na način da ostaje samo jedna značajka potpuno funkcionalna na jednom zaslonu. Načini prebacivanja između kamera, videozapisa, panorame, autoportreta i drugih stavki premješteni su na dno zaslona držimo li uređaj u okomitoj orijentaciji. Ikona zumiranja je u središte donjeg dijela iznad tipke zatvarača kamere što olakšava pristup. AR Emojiji, Bixby Vision, kontrole za bljeskalicu, tajmer i filtri premješteni su na vrh obzirom na to da ih ne koristimo stalno. U vodoravnoj orijentaciji UI Kamere izgleda ovako......

Što je još novo? Način snimanja fotografija i videozapisa podijeljen je na različite zaslone i funkcija snimanja videa u Pro načinu rada je izbrisana. Selfi fokus za prednju kameru preimenovan je u živi Fokus. Rad se ne razlikuje od onog za stražnju kameru.

Osim navedenog aplikacija donosi optimizaciju scena ( optimalne postavke boja za tipične motive), podršku za HEIF format datoteka koji štedi prostor, pamti posljednje postavke koje ste koristili i dodan je Photo Editor Pro alati za profesionalno uređivanje fotografija tako da više nije potrebno napustiti aplikaciju.

Galerija

Koliko puta ste slučajno obrisali neku vama dragu fotografiju ili možda više njih ? Vjerujemo da je barem to učinio jednom svatko od vas. Kako drage uspomene ne bi vam bile više zauvijek izgubljene zbog nepažnje, Samsung je sada dodao "koš za smeće". Čuva slučajno ili namjerno obrisane fotografije do 15 dana prije nego budu trajno izbrisane. Još jedna promjena su znatno veće naslovnice albuma dizajnirane kako bi se podudarali sa zaobljenim kutovima zaslona. Zanimljivo je i kada povučete prstom od vrha prema dolje u aplikaciji, vidjet ćete 4 ikone u gornjem području za pristup karticama: Videozapisi / Favoriti / Lokacija/ Predloženo.

Samsung Zdravlje

Samsung Health prikazuje brojeve dnevnih koraka u sučelju s obavijestima i na zaključanom zaslonu

Baterija

U postavkama baterije omogućeno je automatski poništiti svjetlinu, vrijeme čekanja zaslona i glasnoću medija u noćnim satima kako bi se uštedjela baterija. Za moje navike korištenja s uvijek uključenim maksimalnim postavkama uređaja je super rješenje.

S Android 9, dobili smo i opciju stavljanja nekorištenih aplikacija u mirovanje za uštedu energije. Njezin zadatak je uz pomoć AI zapamtiti najčešće korištene aplikacije i staviti u stanje niske potrošnje one koje nisu korištene 30 dana. Ova opcija ima temelj u značajki „Standby" u Android Marshmallow koja jetakve aplikacije stavljala u stanje "hibernacije".

OSTALE PROMIJENE SAMSUNG ONE UI

POSTAVKE

Postavke su reorganizirane na način kategorizacije prema sličnosti što je donijelo puno više reda u odnosu na UI 9.5. ili ranije inačice.

Napredne postavke donose opciju Smanji animacije za ublažavanje efekta kretanja na zaslonu ili primjerice kada se aplikacije otvore i zatvore. Onima koji vole prilagoditi svoj uređaj u svakom detalju čak onom najmanjem, kontrola animacija će se svidjeti.

Mogućnost korištenja Micro SD kartica kao proširene memorije telefona. To znači da se ne tretira kao priručna memorija već je punopravno proširenje interne flash memorije . Palac gore za Samsung!

Dolby Atmos funkcija koja povećava glasnoću zvuka i čini zvuk obimnijim, sada ima zasebni prekidač u Naprednim postavkama zvuka.

Dodan je alat za analizu memorije kako bi se mogla bolje pratiti upotreba

Selektivno onemogućavanja medija, alarma i zvukova dodira za prilagodbu načina rada „Ne ometaj".

Koristite li dvije SIM kartice, nema više okvira oko ikone mreže kako bi ste a prvi pogled provjerili koji SIM ste odabrali. S ovim rješenjem mnogi neće biti sretni.

Promjena algoritma prilagodljive svjetline. Svaki puta kada pomicanjem klizača podesimo svjetlinu, uređaj to pamti i kada se ponovno nađete u istom svjetlosnom okruženju automatski podešava svjetlinu zaslona prema odabranim parametrima.

ZAKLJUČAK

Sviđa mi se pravac kojim je Samsung krenuo s One UI prilagodbom. Slijede smjernice Google materijal dizajna bez gubitka individualnosti za otvaranje punog potencijala svojih vrhunskih pametnih telefona. Sada je osjetno kvalitetnija simbioza između softvera i hardvera.

U usporedbi s Experience 9,5 prethodnom verzijom korisničkog sučelja, novi UI čistim izgledom prava je vizualna poslastica. Na općoj razini kretanje po zaslonu iziskuje manje istezanja prstiju. Sve što treba neku interakciju uglavnom se može pomicati palcem. Samo da je Samsung dodao u Internet web preglednik adresnu traku na dno, rad s jednom rukom bio savršen.

Nema sumnje da će južnokorejska kompanija raditi na daljnjem razvoju inovacija i značajki za One UI, a sustav informacija, pregled, navigaciju, protok i interakcije još više učiniti intuitivnijim kako bi se održala ravnoteža. Sve u svemu, Samsung je napravio odličan posao s One UI sučeljem.