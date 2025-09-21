„S klaunom do sjećanja“ koji CRVENI NOSOVI provode s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije

Svjetski dan Alzheimerove bolesti, 21. rujna, posvećen je podizanju svijesti o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju osobe koje žive s demencijom i njihove obitelji. U Hrvatskoj broj oboljelih stalno raste, a osim medicinske skrbi iznimno je važna i emocionalna podrška koja omogućuje očuvanje dostojanstva i kvalitete života. Upravo tome je usmjeren program CRVENIH NOSOVA „S klaunom do sjećanja", posebno razvijen za rad s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije.

Na drugom katu jednog doma za starije kojeg CRVENI NOSOVI redovito posjećuju atmosfera je obično tiha i mirna. Tamo žive osobe u kasnijim stadijima demencije, često povučene u vlastiti svijet. Jedan od stanara uvijek je dočekivao klaunove mrzovoljno, ne želeći kontakt. Obitelj ga je opisivala kao veseljaka i duhovitog čovjeka, no bolest je uzela maha i promijenila njegovo ponašanje.

Tijekom jednog posjeta klaunese su ipak osjetile promjenu u zraku. Kada ih je iznenada upitao što rade ondje, odgovor je bio kratak i instinktivan: „Cirkus!" Upravo to je i uslijedilo. Improvizirani klaunovski cirkus pun pjesme, trikova i igre. Stanar je promatrao, sudjelovao, a uskoro su i ostali u prostoriji zapljeskali i nasmijali se. Njegovateljice su svjedočile nečemu što se rijetko događa: dugotrajnom, aktivnom sudjelovanju osoba koje većinu dana provode u tišini. U tom trenutku tišina je ustupila mjesto radosti i zajedničkom smijehu.

Osobe koje žive s demencijom često gube vezu s okolinom i vlastitim uspomenama. Ovaj događaj tek je jedan od mnogih primjera moći programa „S klaunom do sjećanja" kojeg CRVENI NOSOVI provode s osobama oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Program „S klaunom do sjećanja" stvara prostor u kojem se kroz klaunovsku umjetnost te barijere mogu ublažiti. Pjesma iz mladosti, nježan ples, zvuk instrumenta ili jednostavna igra potiču emocionalna sjećanja i omogućuju osobama s demencijom trenutke prepoznavanja, radosti i bliskosti.

Znanstvena istraživanja potvrđuju da ovakve intervencije mogu smanjiti psihološke simptome demencije poput tjeskobe i depresije te doprinijeti kvaliteti života. Klaunovi uključeni u program prolaze sveobuhvatnu edukaciju na umjetničkom, medicinskom i psihološkom polju. Uče kako prepoznati i osjetljivo reagirati na potrebe oboljelih, koriste sporije pokrete, jarke boje, melodije i mirise povezane s emocionalnim pamćenjem. Time stvaraju siguran prostor u kojem su dobrodošle sve emocije, od tuge i zbunjenosti do smijeha i veselja.

Cilj programa je osigurati da osobe s demencijom dožive trenutke radosti, prisutnosti i dostojanstva. Svaki osmijeh i svaka pjesma dokaz su da i u teškim okolnostima postoji prostor za ljudsku povezanost. Program „S klaunom do sjećanja" razvijen je kroz višegodišnji rad i europski projekt ClowNexus, a danas je stalni dio djelovanja CRVENIH NOSOVA u Hrvatskoj.

Svaki osmijeh koji se pojavi na licu osobe s demencijom neprocjenjiv je. Uz vašu pomoć CRVENI NOSOVI mogu ih stvarati još više. Donirajte na: https://donacije.crveninosovi.hr/s/