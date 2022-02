Ruski napad na Ukrajinu napokon je dobio relativno dostojan odgovor - ruske su banke izletile iz SWIFT-a i sada će im plaćanje biti bitno, bitno teže

Ruska invazija šokirala je svijet, a prve reakcije nisu bile baš primjerene - slanje njemačkih kaciga su komedija, a tek su neke zemlje dale pravu i stvarnu podršku Ukrajini slanjem oružja.

No, ono što se kuhalo od samog početka dogodilo se napokon sinoć, kad su Ameri i ostatak ekipe shvatili da ne ide drugačije - izbacili su ruske banke iz SWIFT-a.

Naime, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, ili skraćeno SWIFT, je kooperativ sa sjedištem u Belgiji koji održava istoimeni sustav slanja informacija među financijskim institucijama.

Pojednostavljeno se može zamisliti kao sustav komunikacije među financijskim institucijama te sustav slanja i primanja poruka, tj. informacija među financijskim institucijama. Njime se točno, sigurno i brzo šalju i primaju informacije među bankama, primjerice o novčanim transferima.

Znači SWIFT ne prenosi novac, on samo prenosi informacije o prijenosu novca. On ne drži novac i ne upravlja novcem. Svaka banka ima svoj SWIFT broj i gotovo sve financijske transakcije između banaka u svijetu se obavljaju preko njega. SWIFT danas koristi preko 11.000 financijskih institucija u preko dvjesto država i njime se dnevno razmjeni preko 32 milijuna poruka.

Svaka banka (i ostale financijske institucije) ima svoj SWIFT broj, kojega čini od 8 do 11 znamenaka. Primjerice Zagrebačka banka ima swift broj ZABAHR2XXXX u kojem "ZABA" označava samu banku, "HR" državu u kojoj je sjedište banke, "2X" lokaciju a "XXX" označava podružnicu. Znači radi se o svojevrsnom kodiranom "potpisu" svake pojedine banke i njene podružnice.

Banke stoga mogu imati više SWIFT brojeva, zavisno o lokaciji središnjice i podružnica. Bank of America u SAD u primjerice ima SWIFT broj BOFAUS3N, gdje "BOFA" označava samu instituciju, "US" državu, "3N" označava središnjicu u New York-u i zavisno o podružnici će se dodati još tri broja. SAD je ipak velika država pa najveće banke imaju više središnjica. Bank of America u San Franciscu ima SWIFT broj BOFAUS6SXXX, gdje "BOFAUS6S" označava da se radi o Bank of America u SAD-u, središnjica San Francisco a "XXX" će se mijenjati zavisno o podružnici.

Zamislimo hipotetsku situaciju da netko iz SAD-a tko ima račun u Bank of America želi poslati novce u Hrvatsku nekome tko ima račun u Zagrebačkoj banci.

Da bi to ostvario samo mu treba broj računa u Zagrebačkoj banci na koji šalje novce i SWIFT broj same Zagrebačke banke. Bank of America će poslati SWIFT nalog za transfer Zagrebačkoj banci putem SWIFT sustava. Kada Zagrebačka banka primi SWIFT poruku o transferu, potvrdit će je i staviti novce na odabrani broj računa.

Sredstvo komunikacije

Cijeli sustav, od jedinstvenih "adresa" banaka, naloga za transfer novca do odobravanja se odvija u SWIFT sustavu. Radi se samo o sustavu za lakšu, bržu i točniju komunikaciju. On sam po sebi ne drži nikakve novce niti novci prolaze kroz njega, jer novci idu iz jedne banke u drugu, nego je isključivo sredstvo komunikacije. Ne premješta novac, samo daje informacije o tome gdje novac treba ići.

Prije njega su se bankovni transferi vršili doslovnim pisanjem poruka i instrukija o transakcijama, koje su se prenosile teleprinterima, što su uređaji slični telefonima.

SWIFT je osnovan 1973. ali su prve poruke poslane 1977. Cilj je jednostavno bilo standardiziranje načina na koji su financijske institucije međusobno komunicirale. Time se ne samo ubrzala sama komunikacija nego se smanjio prostor za ljudsku grešku i zloupotrabe a uvelike se povećala točnost.