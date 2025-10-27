Prikaz ribara u bilo kojem obliku je referenca na moje osobno putovanje i sjećanje, kaže autor

Dubrovački umjenik, slikar Ante Barišić kontinuirano stvara nove cikluse. Pred nama je novi ciklus posvećen ribarima u digitalnoj tehnici.

Gdin Barišić, novi ciklus u digitalnoj tehnici tretira temu ribara, ulova, mora, mreža.

- Prikaz ribara u bilo kojem obliku je referenca na moje osobno putovanje i sjećanje. Na slikama iz ovog ciklusa sam želio prikazati mukotrpno krpanje ribarskih mreža kako bi prikazao ribara i njegovu dušu te moralno ponašanje ukorijenjeno u tom pozivu. Pristojnost i suosjećanje.

Ciklus djeluje posve suvremeno.

- Pa digitalna umjetnost odnosi se na suvremenu umjetnost stvorenu digitalnom tehnologijom, koja obuhvaća širok raspon medija poput virtualne stvarnosti, proširene stvarnosti, umjetne inteligencije i NFT-ova, kako bi se istražili novi oblici izražavanja.

I ovdje je vrlo nazočno nebo van Goghovo nebo, čudesno uviranje oblaka.

- Baš kao velikom umjetniku i meni se sviđa prikazati turbulentno, vrtložno i intenzivno obojeno nebo. Živahne boje prenose osjećaj uzburkane energije, što odražava fascinaciju prostranstvom i misterijom.

Rekli bi i da ribari ponekad sliče slavnom slikaru.

- Ako sam u tome uspio, to me veseli. Osobno pokušavam stvoriti proširenu stvarnost što je poznata digitalna tehnika.

Ciklus je izrazito koloristički jak. Vi volite jake boje.

- Izbor živih nijansi biram s ciljem izazivanja snažnih osjećaja i stvaranja dinamičkog , visokokontrastnog vizualnog iskustva. Ja prihvaćam moderni umjetnički identitet i spremnost na eksperimentiranje sa smjelim paletama.

Je li mjesto događanja stvarno ili izmaštano?

- U mojoj mašti je nastalo djelo koje se oslanja na stvarno događanje jednog gospara iz Dubrovnika (IĐ iz Orsana) koji je bio najsvestraniji poznavatelj mora i ribolova. Spajanjem digitalnih elemenata sa stvarnim svijetom je moj specijalitet.

Što je još novo u atelijeru?

- Upravo radim na razvoju prijenosa digitalnog zapisa na netradicionalne materijale, odnosno podloge.