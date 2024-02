I opet polako stiže vikend, tj., bit će dobrog programa u Attacku, pa pogledajte što se nudi

SNOP w/ SAUD (Bg), Varboska (Live), Kornet, Monika Milas

8.2.2024. // 20:00 - 01:00 // Besplatan ulaz.

AKC Attack predstavlja SNOP - serijal koncertnih i diskurzivnih večeri inovativnih audiovizualnih performansa eksperimentalnih umjetnika iz presjeka sfera zvuka, slike i prostora.

Klupski setting, na tragu kazališnog, u trenutcima kasnonoćne disocijacije otvara prostor za introspekciju, refleksiju i katarzu. Drugi i treći odjeci glazbe praćeni plesom i trepetom sjena čine skrivenu predstavu iza tijela plesača zauzetih glavnim ritmom. SNOP istražuje izblijedjele tragove tih predstava, davne i beskonačne odjeke perkusivnih linija, razmazanih ostataka ljudskih tijela i vriske glasa na vrhuncu uzbuđenja.

Prvi SNOP ambijentalne i eksperimentalne glazbe fokusiraju SAUD, Varboska (Live) i Kornet, a klupsko iskustvo transformirat će Monika Milas sa svojim site-specific instalacijama.

Powered by Kordoom Hi-Fi Soundsystem.

Vinko Barić - Diskografija ex yu punka i novog vala - promocija knjige i tribina

8.2.2024. u 19h

Infoshop Pippilotta

Pozivamo vas na predstavljanje knjige "Diskografija ex yu punka i novog vala" Vinka Barića, povodom kojeg organiziramo tribinu o izdavaštvu i diskografskoj industriji nekad i sad. Uz Barića sudjeluju Zdenko Franjić i Domagoj Šiljeg.

"Diskografija ex yu punka i novog vala" je monografija na 240 stranica, velikog formata u boji i donosi biografije i diskografije preko 440 grupa i snimke iz perioda 1977-1987, a sve reprodukcije omota albuma su u boji, a sadrži i izbor iz omota kompilacija punk i novovalne provenijencije.

Jedinstvena knjiga takve tematike u nas i u regiji, kompletan stari punk i novi val napokon su na jednom mjestu!

Vinko Barić

Rođen je 1980 u Solinu gdje živi i radi. 2005 diplomirao slikarstvo na ALU Split. Član je HULU i HZSU. Od 1997 do 2023. objavio je 6 svojih strip albuma. Godine 2011. objavio knjigu "Hrvatski punk i novi val 1976-1987" i njeno prošireno reizdanje objavio 2021.U studenom 2023. objavio je novu knjigu, enciklopedijsku monografiju "Diskografija ex Yu punka i novog vala". Uređuje i izdaje solinski strip fanzin "Majdanska Garaža" koji će uskoro izaći u četvrtom broju.

Domagoj Šiljeg

Ex-urednik u CR-u, sada A&R i producent u Scardoni. Kultni kultivator i Torpedo Syndicate Zagreb kao DIY booking i gigovi te među troje šta su pokrenili više manje zauvijek label.

Zdenko Franjić

Rođen 1959. u Zagrebu. Godine 1987. pokrenuo nezavisnu izdavačku kuću "Slušaj Najglasnije!", koja je aktivna i danas i najdugovječnija je nezavisna diskografska etiketa u bivšoj Jugoslaviji. Devedesetih vokal i frontmen garage punk banda Loši Dečki. Od 1988 do 1995 bio je i manager Majkama, Satanu Panonskom, Messerschmittu, Bambi Molestersima itd.

ČETVRTAK 08.02.2024.

LOVRO ŠKILJIĆ - 15 GODINA NIČEGA

GALERIJA SIVA

Galerija Siva poziva vas na izložbu Lovre Škiljića - 15 godina ničega. Izložba će biti otvorena u četvrtak 8. veljače 2024. u 20.00 u galeriji Siva, Pierottijeva 11.

Postoji ideja u umjetničkoj kritici da je velika vrijednost umjetnosti u onim umjetnicima koji umiju formirati svoj univerzum; postoji neka vrsta idealizacije tog takozvanog world buildinga. Ideja je prije svega sumnjivo grandiozna (umjetnici, u ovoj priči, slično abrahamskom Bogu, ne stvaraju umjetnost već svijet) ali je i, gledano izbliza vrlo infantilna. Jedan je moj poznanik, inače psihijatar, s četvorogodišnjim sinom stajao na vidikovcu iznad Zagreba. Mali je impresioniran veličinom grada pokazavši pokretom rukom na cijeli grad konstatirao: "Ovo sam sve ja napravio". Na to me podsjećaju svi ti umjetnički graditelji svjetova koji su, uvijek mi se čini, jako opterećeni uskom vrstom pažnje koja nadoknađuje nedostatak agresije ili požude ili osvete.

"Not enough war" - rekli bi Turbonegro.

Lovro Škiljić, s druge strane, razjebava svijet, ali ne grandiozno kao što graditelji grade, već pronalazeći skriveni urbani sekret sličan onom iz prvih Ghostbustersa. Svaka ilustracija, od kojih će većina biti izložena u originalnom mediju, više je nalik nekakvom incidentu; postoji određeni Touretteov kvalitet u procesu (čini se!); olovka ide gore-dolje i onda KURAC! ČEKIĆ! NOŽ! POVRATIM TI U PIZDU! Vizuali su podjednako pokušaj objektivnog komentara stvarnosti i ejakulacija osobnog ludila i muke svakodnevice. Stvar, naravno nikada ne ulazi u ono što se naziva "konstruktivnom introspekcijom" - jednom kada je izbačena, na promatraču je da se s njom suoči ili nosi, a autor odjebe dalje. Iz ove antisocijalnosti dolazi i politička agresija u Lovrinim radovima - svi plakati su neobično subverzivni, a govorim i o onima koji ne prikazuju Željku Markić. Tjeraju nas da provjerimo status svog latentnog reakcionarstva - smetaju li nam goli muškarci i testisi ili seksualni mazohizam i što, ako da, to nama otkriva o nama.

Najbolje od svega je to što će ova izložba imati tematsko jedinstvo koje je rijetkost - većina bendova za koje su plakati rađeni zvuče upravo onako kako oni izgledaju. Iako je u dizajnu vezanom za glazbu u posljednje vrijeme postalo popularno navesti slušatelje na krivi trag, Lovro naprosto još jače udara po estetici žanra i iz toga cijedi intenzitet. Na jednoj drugoj razini je cijela stvar još više punk jer su njegove ilustracje anti-oglašivačke - plakati nisu pokušaj da potencijalne posjetitelje nagovori na dolazak, već da zaštite koncert od neželjenih gostiju.

Nadam se, za dobrobit posjete, da za ovu izložbu neće biti plakata. (Goran Pećanac)

PEOPLE'S KITCHEN

ČETVRTAK 08.02.2024.

KUHANJE od 16.00

ATTACKOVA KUHINJA

VEČERA OD 20.30

INFOSHOP PIPPILOTTA

I u veljači se ponovno družimo na našim zajedničkim večerama. Zato vas pozivamo da se pridružite People's Kitchen kolektivu, 08.02.2024.

Ukoliko nam se želite pridružiti u kuhanju, čekamo vas u Attackovoj kuhinji od 16.00. Kuha se veganski obrok, većinski spremljen od povrća skupljenom na tržnicama dan prije, a koje bi se inače bacilo.

U kuhinji zajednički smišljamo veganske recepte od namirnica kojima raspolažemo, tako da je svaki puta menu iznenađenje!

Večera je od 20.30 sati! Obrok je besplatan, no skupljamo donacije. Svaka vaša donacija omogućava daljnje funkcioniranje programa, jer njima nabavljamo hranu koju ne nalazimo na tržnici (žitarice, grahovice i slično) ili pak plin na kojem kuhamo.

Pridružite nam se zato na druženju, čašici razgovora, rezanju povrća, izmijenite s nama neki svoj veganski recept, a ukoliko imate neke namirnice koje nećete upotrijebiti kod kuće, slobodno nam donesite da skuhamo!

VAŽNO - Nemojte kasniti previše, zadnji puta se sve vrlo brzo pojelo, pa se neki ostali bez večere!

People's kitchen je kuharsko - gastronomski kolektiv s osnovnom ciljem kuhanja i organiziranja zajedničkih večera, druženja, razmjena iskustava, razgovora o različitim kuhinjama i tradicijama, međusobnog upoznavanja i upoznavanja različitosti kroz kulinarstvo. No, dobrodošle su i sve druge teme, a poanta je na razgovoru uz večeru. People's Kitchen želi osvijestiti da hrana treba biti dostupna svima, a može se kvalitetno jesti i uz malu naknadu. Većina namirnica koje se kuhaju, sakupljene su na tržnicama gdje bi se inače bacile, pa time i podržavamo model zero vaste.

LJUBAV I BES U ZAGREBU

PET, 9.2. // 20:30 - 03:00 // 8 EUR

Ajmo Zagrebe, vreme je za Ljubav. Bes ćemo negde drugde iskaliti.

Dolazimo u goste, a zapravo Medika nam je domaći teren. Rešili smo da razbijemo zimsku monotoniju, pa nam je na pamet palo da našu čergu povučemo malkice na zapad. Uglavnom, u ATTACK donosimo razglas koji će obrijati prašinu s plafona, svetla takva da će ti sunčane cvike biti potrebne, a bendovi... e to je tek pizdarija. Skupili smo što niko drugi ne skupi!

KALIKAMO - Čaka perje menja, ali ćud nikada! To ti je odavno jasno. Lepo smo mu savetovali, opak bubnjar i neka struja, nikako gitara. Kaže da je poslušao. Miriši mi na perkelt disko!

VIPERA - Nema dobre žurke bez prljavog rokenrola. Motorhedast pank, klesan u Boljevcu, brušen u Županji, kovan u Idriji. Oštren u Medici, dole kod Sertića. Aj ti bolje ako možeš!

All EXCEPT ONE - Kad posred banatske ravnice grune košava tako da ti puca koža s lica, da prsti na rukama bole do očaja nema tog šala ni rukavica koji mogu da te spasu. E energijom tog vetra ovi drugari piče po instrumentima i proizvode ono što mnogi zovu harkorom i metalom. I onda se još napiju zrenjaninske vode...Huh

POLYWHY - Ludo i brzo, ali stvarno! Luđe i brže no što Cane može i da sanja. Njihova muzika nastane kad epi napad, bipolarni poremećaj, metal i grajnd u podrumu sretnu bluz i indi pop. A kroz prozor viri pop koji masturbira.

A evo i par rečenica o našem festivalu, baci oko, čisto da znaš na kojoj smo strani.

„Ljubav i Bes prave drugari za drugarice, drugarice za drugare...i sve one koji žele da se zabave, slušaju dobru muziku na kvalitetnom ozvučenju, u ozbiljnom koncertnom prostoru. Nikako nismo zadovoljni programom koji nam nude državne institucije kulture, isto tako se grozimo tezgarskih nastupa

raznoraznih cover i tribute bendova po kojekakvim klubovima, trgovima i kafanama. Jednostavno, imamo potrebu za nečim drugačijim,a to nešto drugačije, nam niko drugi napraviti neće, pa smo zasukali rukave. Ljubav i bes je nas odgovor!

Pritom, da ne bude zabune, kad kažemo da je Ljubav i bes andergraund, DIY (do it yourself) subkulturna manifestacija to stvarno i mislimo. Sami dizajniramo propagandni materijal, sami montiramo i postavljamo bine, rasvetu, ozvučenje, sami čistimo smeće. Mi nismo NGO, ne finansira nas grad, ne finansira nas država, niti smo strani plaćenici."

Vogue Night 5

SUB, 10.2. // 19:30 - 05:30 // 12 EUR

Vogue Night u Attacku u subotu 10.2.! Imamo dvije nove kategorije: Bizarre i Pick Your Poison!

Obično smo za dress code za natjecatelje imali propisane određene boje, a ovaj put smo se za promjenu odlučili za uzorke: zebre, točkice, leoparde, cvjetiće, pravokutnike, žirafe...

Nakon natjecanja ide after s troje DJ-a koji će vas rasplesati do 5 ujutro!

RASPORED:

• ulaz za natjecatelje/ice: 19:30

• ulaz za publiku: 20:00

• početak: 20:30

• završetak natjecanja: 00:30

• party 00:30-05:00

Sudac: Nicki 007 (H)

MC: Plenvm Ninja (A)

DJ: Rodrigo (HR)

Ples vogue i ballroom kultura nastali su u afroameričkoj i latinoameričkoj LGBTIQ+ zajednici u New Yorku. Vogue ballovi pružaju siguran prostor gdje svatko može biti ono što želi. Nema mjesta nikakvoj diskriminaciji prije, tijekom ili nakon ovog događaja.

DRESS CODE: uzorci

Ako se natječeš, obavezno uključi u outfit neki uzorak: zebra, točkice, leopard, cvjetići, pravokutnici, žirafa... Želimo ih vidjeti barem na jednom tvom odjevnom predmetu: hlačama, haljini, majici, sakou, suknji...

Uzorke možeš skombinirati s bilo kojim bojama.

Za kategoriju BIZARRE: ti si čudnovata životinja ili ptica, biće kakvo nikad do sada nismo vidjeli.

Kategorije:

Beginner Runway

European Runway

All American Runway

Best Drag Makeup

Beginner Old Way

Beginner New Way

Beginner Vogue Femme

FQ Realness

BQ Realness

Transman Realness

Face OTA

Body OTA

Sex Siren OTA

Hands Performance

Old Way OTA

New Way OTA

Vogue Femme OTA

Bizarre

Pick Your Poison

Lip Sync

Ako walkaš neke kategorije, molimo REGISTRIRAJ SE:

https://forms.gle/RVbDiLLUgFguyUro9

Detaljnije za Lip Sync:

U ovoj kategoriji možeš zaraditi 10s pjesmom po vlastitom izboru. Prvih 6 prijavljenih ulazi u natjecanje. Svoju prijavu i verziju pjesme koju ćeš izvesti možeš poslati na mail boris.vogue@gmail.com najkasnije do 5.2.

U battleovima će se nasumično pustiti neke od ovih pjesama:

Whitney Houston - So Emotional

Britney Spears - ...Baby One More Time

Alicia Keys - Fallin'

Pussycat Dolls - Don't Cha

Afterparty 0:30 - 05h

DJs:

Mata Dalmata

Rodrigo

Doxy

UPAD

Cijena:

Registrirani/e natjecatelji/ce: 7 eura

Gledatelji/ce: 12 eura

Nema više ulaznica u pretprodaji.

Na dan eventa bit će još 30 karata u prodaji na ulazu.

Samo after party: 6 eura (na ulazu nakon 0:30h)

Grafički dizajn: Mišel Gavran

Najavljujemo također radionice:

SUBOTA 10.2.

11:00 - 12:15 European Runway by Nicki 007

12:30 - 13:45 Vogue Femme by Nina Basquiat

Registracija za radionice:

https://forms.gle/Q7EJjZJWN6HWDoTK6

ATTACKOVA HIBRIDNA ZAJEDNICA

BOJE BOJA - RADIONICA KAZALIŠTA SJENA

SUBOTA 10.02.2024. od 12.00

MJESNI ODBOR DUGAVE, Ul. Sv.Mateja 93

Ciklus Boje boja nastavlja se u veljači radionicom kazališta sjena. Radionica će se održati u subotu 10. veljače 2024. godine u 12.00 u prostorima MO Dugave, Ul. Sv.Mateja 93. Radionica je namijenjena djeci uzrasta 7 -12 godina.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, no broj polaznika/ca je ograničen. Za sudjelovanje je zato potrebna prijava - ispunjavanje upitnika na sljedećoj poveznici:https://bit.ly/49jmRO4. Prijave primamo do 8.2. 2024.

Boje će ovoga puta imati ulogu stvaranja priče kroz tehniku kazališta sjena. Djeca će se kroz radionicu imati priliku upoznati s najstarijom lutkarskom tehnikom s dalekog istoka. Kroz vježbe grupne povezanosti i povjerenja, dramske igre i rad na tehnici kazališta sjena stvarati će se kratke etide s temom boja. Istraživati će se tradicionalna tehnika kazališta sjena i upoznavati suvremeno kazalište sjena. Osmisliti će se priča s glavnim ulogama u kojima su boje, osmisliti će se likovi, upoznati se vrstama lutaka, scenografijom. Rezultat radionice su kratke etide u tehnici kazališta sjena, a djeca će za sebe zadržati izrađene lutke na radionici.

Radionica se provode kroz projekt Attackova hibridna zajednica.

Voditeljice radionice su članice kazališta sjena Tripstih: Petra Bokić i Ives Buljan Gladović

TRIPSTIH

Iz kazališta sjena Ikako-Nikako, u listopadu 2013, godine, nastala je kazališna skupina Trpistih. Tripstih čine: Ives Buljan Gladović (Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene), Petra Bokić ( Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene).

Tripstih se bavi istraživanjem svjetla i sjene kroz: grafoskopske projekcije, kazalište sjena za djecu i odrasle, radionice. Kazalište Tripstih iza sebe ima niz projekata, neki od njih su likovno oblikovanje i scenografija za monooperu u režiji Marija Kovača Ljuski glas, radionice kazališta sjena za odgojitelje i dramske pedagoge, Laboratorij zabave, scenografija i likovno oblikovanje za antički festival Burnumske ide u Ivoševcima.