U svijetu se svake godine povećava potražnja za rabljenim pametnim telefonima, pa se procjenjuje da su lani te isporuke porasle za oko 18 posto u odnosu na 2018. godinu, na ukupno gotovo 207 milijuna jedinica, pokazuju procjene analitičke kuće IDC.

"Očekuje se da će se ta potražnja nastaviti i u idućim godinama, te bi isporuke rabljenih pametnih telefona, uključujući i one koji su obnovljeni, odnosno popravljani, do 2023. u svijetu mogle dosegnuti 333 milijuna jedinica. Pritom bi prosječna stopa godišnjeg rasta tih isporuka mogla biti i do 14 posto", predviđaju analitičari IDC-a.

Povećanu potražnju za rabljenim pametnim telefonima iz IDC-a objašnjavaju znatnim uštedama pri kupnji takvih telefona u usporedbi s novim modelima, a očekuju i da će implementacija 5G mreža utjecati na to tržište, jer vlasnici pametnih telefona počinju trgovati svojim 4G pametnim telefonima u očekivanju visokih performansi 5G uređaja.

"Za razliku od nedavnog pada isporuka novih modela pametnih telefona, kao i prognoze minimalnog rasta novih isporuka u idućih nekoliko godina, tržište rabljenih ili korištenih pametnih telefona ne pokazuje znakove usporavanja u svijetu", kaže voditelj istraživanja u IDC-ovom svjetskom kvartalnom praćenju mobilnih telefona Anthony Scarsella.

Smatra da je to i zato jer obnovljeni i rabljeni uređaji i dalje mogu pružiti brojne i isplative koristi i potrošačima i tvrtkama koje žele uštedjeti novac.