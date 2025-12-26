« Zagreb
objavljeno prije 10 sati i 23 minute
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 26. prosinca 2025.

Dakle, danas ništa od shoppinga, Štefanje je... no, može se pronaći neki dućan i kupiti štogod hrane i pića... pa klikajte linkove, što da vam kažemo...

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 26. prosinca - kraj je prosinca, ali i praznici... tako da danas radi tek pokoji dućan, shopping centri ne rade...

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Ne radi ništa

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

26.12.2025. 08:24:00
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
  1. avatar
    Lana
    26.12.2025. 11:24
    A je li onda radi ista? Ja klikcem ko majmun i ništa ne radi...čemu onda ovaj članak?
  2. avatar
    Lana
  3. avatar
    Mišel
    26.12.2025. 13:42
    Pa ne radi ni jedan dućan konjine raspale čemu ovi linkovi konjine raspale
