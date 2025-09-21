Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. rujna 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. rujna, predzadnju nedjelju ovoga mjeseca
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 21. rujna - e da, opet je nedjelja, opet treba ići unaokolo i tražiti dućane koji rade, shopping centre u kojima možete kupiti sve što vam treba... pa krenite u potragu, dolje su vam linkovi ;)
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
City Centar One East
Arena Centar
Arena Park
Family Mall
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
