Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. studenoga 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. studenoga 2025. godine
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. studenoga - danas je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje... što znači, shopping centri ne rade, nađite neki dućan u kvartu...
Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Decentia - pogledajte otvorene trgovina
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine
nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
Ne radi ništa
Razgovor RSS komentara novi komentar ↓
Novi komentar