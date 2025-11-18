Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. studenoga 2025. godine

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. studenoga - danas je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje... što znači, shopping centri ne rade, nađite neki dućan u kvartu...

Ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Decentia - pogledajte otvorene trgovina

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine

nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Ne radi ništa