Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 15. veljače, dan nakon Valentinova

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 15. veljače 2026.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. veljače - i veljača je već prebacila polovinu mjeseca, a dućani i dalje baš i ne rade pretjerano, misle valjda da imamo još zaliha od praznika ;) pa što da vam kažemo, poklikajte linkove, možda radi nešto blizu vas...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Avenue Mall
Family Mall
Z centar
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
