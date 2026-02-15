Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 15. veljače, dan nakon Valentinova

« Zagreb
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 8. veljače - i veljača je već prebacila polovinu mjeseca, a dućani i dalje baš i ne rade pretjerano, misle valjda da imamo još zaliha od praznika ;) pa što da vam kažemo, poklikajte linkove, možda radi nešto blizu vas...  

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Shopping centri koji rade:

Avenue Mall

Family Mall

Z centar

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

15.02.2026. 08:26:00
  1. avatar
    armando
    15.02.2026. 10:36
    ne radi
