Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Veliku Gospu, 15. kolovoza 2025
Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Veliku Gospu, 15. kolovoza 2025
Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Veliku Gospu, 15. kolovoza 2025. je, šokantno, već znate - ne radi apsolutno ništa nigdje. Ajde, radi koja pumpa u kojoj možda ima kroasana i tako nešto ili neki od Pan Peka...
Dobro, vjerojatno možet ipak pronaći neki dućan... probajte dolje poklikati sve linkove, možda neki i radi...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
nastavi čitati ispod oglasa
Shopping centri koji rade:
Niti jedan, očekivano...
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
Novi komentar