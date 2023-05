Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Dan državnosti 30. svibnja 2023. godine nije baš nešto specijalan dan, izgleda...

Radno vrijeme trgovina i shopping centara na Dan državnosti 30. svibnja 2023. je, bez obzira na sve priče, gotovo normalan dan jer zapravo sve trgovine rade, jedno treba malo pripaziti - kao da je nedjelja.

Radno vrijeme trgovina na Dan državnosti

DIONA - ne radi

INTERSPAR pogledajte radno vrijeme

KAUFLAND radno vrijeme

KONZUM radno vrijeme

LIDL radno vrijeme

PLODINE radno vrijeme

SPAR radno vrijeme

Radno vrijeme shopping centara radno vrijeme na Dan državnosti

West Gate shopping city - od 10.00 do 21.00h

City Center one West Jankomir, City Center one East Žitnjak - od 10.00 do 21.00h

Arena centar radno vrijeme - od 10.00 do 21.00h

Avenue Mall Zagreb radno vrijeme od 10.00 do 21.00h

Supernova Centar Cvjetni radno vrijeme od 10.00 do 18.00h

Supernova Garden Mall Dubrava radno vrijeme od 09:00 do 21:00h

Importanne centar radno vrijeme NE RADI, osim ugostiteljstva

King Cross Jankomir Zagreb od 09.00 do 21.00h

Point Shopping Centar od 09:00 do 21:00h

Supernova Zagreb od 09.00 do 21.00h