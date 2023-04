Ovaj festival koji u fokus stavlja zagrebačke kvartove i jačanje nezavisne kulturne scene, kao i brigu o mentalnom zdravlju te holistički pristup, inicirala je afirmirana i svestrana zagrebačka kazališna redateljica Rajna Racz, koja je utemeljiteljica i voditeljica umjetničke organizacije Nahero.

Upravo je Svi smo mi nahero njezin prvi veliki projekt na kojem revno već mjesecima radi organizacijski trio koji vežu i obiteljske spone. Tako su Rajni 'desne ruke' u produkciji i umjetničkom djelovanju sestra, akademska slikarica i psihologinja Tara Beata Racz, te suprug, skladatelj i saksofonist Marin Živković, član benda Porto Morto te osnivač modernog glazbenog instituta Ahaceda.

Premijerni festival Svi smo mi nahero koji ima slobodan ulaz za sva događanja i radionice (za koje je potrebna prethodna najava), namijenjen je svima, a posebno osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima, kojima cijeli niz edukativno-kreativnih radionica i predstava pruža priliku da kvalitetno provedu praznike i usvoje drukčije kulturno-umjetničke prakse.

'Zvono' za početak Festivala oglasit će se 13. travnja u 18 sati kada slijedi otvaranje izložbe Hurry up, Take your Time dviju mladih etabliranih likovnih umjetnica Alane Kajfež i Tare Beate Racz u Galeriji Crta, a u 19 sati na scenu stupa Antun Aleksa, aktivni član bendova Porto Morto, Trophy Jump i JeboTon Ansambl, koji će predstaviti novi nostalgični projekt IDEM, inspirativni miks singlova i kul spotova.

Kako festival Svi smo mi nahero počiva na inkluzivnosti te, između ostalog populariziranju i reanimaciji poezije, cijeli će programski petak vrvjeti poetskim bojama, a posjetitelje očekuje radionica izvedbene poezije (12+) koja podučava o moći scenskog unutar poetskog svijeta te Poetry night kada će se predstaviti mladi autori Jakob Filić i Rajna Racz, kao i Grupa Runolist koje spaja generacijski zaokret prema poeziji te istraživanje granica poetskog jezika. Od subotnjih događanja svakako treba izdvojiti predstavu Biografije ptica Nine Bajsić, kazališno-poetski let preko francuskog srednjeg vijeka, engleskog romantizma, njujorške pjesničke škole 50-ih, sve do suvremene poezije među kojima su i pjesme Czeslawa Milosza, Adama Zagajewskog i Wanga Jiaxina.

„Posebno pozivamo učenike glazbenih škola na radionicu slobodne improvizacije i jazz standarda koju vodi Marin Živković, kao i na art-terapijsku radionicu Tare Beate Racz u Maksimiru koja spaja likovnu terapiju, kreativno izražavanje te važnost i ljekovitost boravka u prirodi. Ne propustite ni nedjelju posvećenu najmlađima i roditeljima - od interaktivne predstave Vuk i sedam kozlića sjajnog kazališta Poco Loco, do izuzetnih glazbenih i likovnih radionica, poput Zvukopisa gdje će djeca upoznati ritmove i zajedno muzicirati te Životinjskog carstva, likovne radionice na kojoj će se crtati, slikati i izrađivati skulpture. Festival zaključujemo predstavom Digitalno sama teatra Empiria i spisateljice Dine Vukelić, savršenog 'gradiva' za srednjoškolce jer zabavno i promišljeno progovara o djevojaštvu i odrastanju u doba interneta i društvenih mreža", istaknula je 'must have' poslastice festivala Rajna Racz te za kraj poslala najbolju pozivnicu:

„Smatrali smo da je dobro organizirati festival dok nema nastave jer je važno odgajati publiku, prenositi djeci i mladima ljubav i želju za stvaranjem. Vodimo se mišlju da stvaramo ono što bismo i sami željeli gledati te aktivnosti u kojima bismo sa zanimanjem i znatiželjom sudjelovali. Nadamo se da će festival Svi smo mi Nahero zaživjeti te postati prepoznatljivim nomadskim festivalom po kvartovima Zagreba koji svake godine raste te donosi još bogatiji sadržaj."

zainteresirani mogu se prethodno prijaviti na radionice (na uonahero@gmail.com ili 0915919967), a cijeli program po danima provjeriti na https://www.mojmaksimir.com/content/festival-svi-smo-mi-nahero.