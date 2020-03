Prva ljubav nikad se ne zaboravlja, tako govore stariji uz sjetnu facu, no to isto tvrde i znanstvenici i upozoravaju da ponovno osvajanje te izgubljene ljubavi može izazvati nepovratne posljedice, pa čak i propast braka.

"To nije poput normalne veze", naglašava Nancy Kalish, psihologinja sveučilišta Sacramento u Kaliforniji, koja je 14 godina proučavala tu vrstu odnosa. Jedna šezdesetogodišnjakinja rekla je da ju je ponovni susret s mladenačkom ljubavi pogodio poput groma.

Na sastanku godišnjice mature on je pred njom pao na koljena i rekao da mu je odlazak u Vijetnam 1965. bio najteža star u životu jer je otišao od nje, rekla je ta agentica za prodaju nekretnina. "To je snažnije od droge", tvrdi autorica knjige "Why we love" Helen Fisher.

Donna Hanover je nekoć bila zaljubljena u Rudolpha Giulianija, kandidata za predsjedničke izbore 2008. u SAD-u, o čemu je uz 49 drugih žena svjedočila za knjigu "Moja se ljubav vratila".

Ali problem nastaje ako su nekadašnji partneri u braku, a internet samo pogoršava situaciju jer znatno olakšava potragu....

Stoga, ako u trenucima dosade počnete tražiti po Fejsu sve koje znate - prvu ljubav preskočite, bolje je za vas.