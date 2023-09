Poduzetnici u Hrvatskoj svoje soft skills ocjenjuju četvorkom, misle da se dobro nose s problemima, a najveći izazov im je marketing

Poduzetnici u Hrvatskoj smatraju da su im za poslovanje iznimno važne vještine ophođenja sa zaposlenicima i klijentima, vjeruju da su u njima vrlo dobri, ali su svjesni i prostora za napredak. Naime, u sklopu istraživanja koje je za Mastercardov projekt Uplift provela agencija Ipsos, a koji donosi uvid u soft skills (meke vještine) poduzetnika, pokazalo se da su ispitanicima među najvažnijim vještinama sposobnost rješavanja problema, organizacijske vještine, vođenje odnosa s klijentima, sposobnost nošenja sa stresnim situacijama, informatička pismenost te pregovaračke vještine koje su gotovo svi, odnosno njih 95 posto, stavili na sam vrh poželjnih vještina. Kao manje važne vještine istaknuli su poznavanje računovodstvenih procesa, marketing i odnose s javnošću te razumijevanje i provođenje ekološke, društvene i etičke odgovornosti u poslovanju.

Poduzetnicima u turizmu marketing važniji nego drugima

Istraživanje je rađeno na uzorku mikro, malih i srednjih poduzetnika te posebno na uzorku poduzetnika u turizmu gdje se uočava razlika u preferiranim vještinama s obzirom da je i sama okosnica poslovanja nešto drugačija. Tako se prema rezultatima istraživanja može vidjeti da su u nešto većoj mjeri malim poduzećima važnija znanja iz računovodstvenih procesa te odgovornost u poslovanju, dok je onima u turizmu nešto važnija kompetencija iz marketinga i odnosa s javnošću.

Ispitanici su bili pitani i da procjene svoje vlastite kompetencije te da si daju ocjenu, a istraživanje je pokazalo da se u prosjeku za sve ispitane kompetencije ocjenjuju školskom ocjenom vrlo dobar. Među svim ispitanim vještinama, najveći udio ispitanika smatra se izrazito kompetentnim u rješavanju problema, njih čak 92 posto, dok se njih 90 posto smatra vrlo dobrim ili odličnim u vođenju odnosa s klijentima. Među vještinama u kojima se smatraju vrlo dobrima su i organizacijske kao i sposobnost kreativnog razmišljanja te nošenja sa stresom.

Ispodprosječne ocjene su sebi dali za poznavanje zakonskih okvira, računovodstvene procese i za provođenje ekoloških, društvenih i etičkih praksi. Kao uvjerljivo najlošije područje u kojem se snalaze su naveli marketing i odnose s javnošću - samo njih 60% misli da su u tome vrlo dobri ili odlični.

Zanimljivo je i da se osobe sa završenim postdiplomskim studijem ili doktoratom značajno bolje ocjenjuju na svim analiziranim kompetencijama.

Među vještinama za koje misle da imaju prostora za unaprjeđenje, a koje su im ujedno i jako važne, poduzetnici navode poznavanje zakonskih okvira, pregovaračke sposobnosti te sposobnost nošenja sa stresnim situacijama.

Osim stručnih znanja koja su ključna za bilo kakav profesionalni razvoj pa tako i razvoj vlastitog poslovanja, neminovno je da poslodavci, bilo da je riječ o vlasnicima poduzeća ili rukovoditeljima, trebaju imati i visoko razvijene vještine ophođenja s ljudima. One se, baš kao i sve druge vještine, mogu nadograđivati i usavršavati.

Jedinstvena edukacija koja nudi stručna, ali i „meka" znanja

A kako bi mikro, malim i srednjim poduzetnicima pružio i stručna znanja, ali i razvoj soft skillsa, Mastercard je pokrenuo projekt Uplift čija je treća sezona upravo aktualna. U sklopu projekta u suradnji s Algebrom pokrenuta je Uplift akademija, sveobuhvatni obrazovni program namijenjen MMSP. Dosad je kroz akademiju prošlo 72 poduzetnika iz svih dijelova Hrvatske, a još samo do 1. listopada 2023. svi zainteresirani vlasnici mikro, malih i srednjih poduzeća iz područja turizma, ugostiteljstva, uslužnih i pripadajućih djelatnosti mogu prijaviti sebe ili svoje zaposlenike na natječaj za stipendije putem obrasca dostupnog na uplift.hr. Od ove godine je uvedena i novost pa se tako na natječaj za stipendiju mogu prijaviti i vlasnici obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava (OPG).

Polaznici akademije će imati deset modula: Leadership, Digitalna transformacija: Primjenom modernih tehnologija do poslovnog uspjeha, Design thinking u turizmu, Održivo upravljanje destinacijom, Održivi turizam, Ekonomija doživljaja - budućnost razvoja turizma, Platforme i poslovni modeli temeljeni na internetu stvari (IoT), Četvrta industrijska revolucija i industrija 4.0, Posvećenost rastu i rezultatima, Korisničko putovanje. Predavanja će se održavati online kako bi svi zainteresirani poduzetnici dobili priliku biti stipendisti, neovisno o lokaciji na kojoj se nalaze. Edukacija kreće u studenom i traje do ožujka 2024., a 32 stipendista će osim sudjelovanja na predavanjima imati priliku raditi u timovima i razvijati vlastite projekte pod mentorskim programom. Kao veliko finale treće sezone organizirat će se prezentacija projekata pred potencijalnim investitorima, a najbolji tim očekuje i novčana nagrada.

Networking kao jedan od najvažnijih ishoda edukacije

No dosadašnja iskustva polaznika svjedoče da je od bilo kakve novčane nagrade važnije znanje kao i razmjena iskustva s ostalim Uplifterima te networking koji je u dvije sezone rezultirao i s nekoliko uspješnih suradnji među polaznicima akademije.

„Kao što je istraživanje i pokazalo, kad su u pitanju soft skills kod svakog pojedinca postoji prostor za napredak, a sigurno je da ćete takve vještine lakše usvojiti slušajući stručnjake nego učeći na vlastitim greškama. To je zasigurno jedan od velikih benefita Uplift akademije, koja je uz to i osmišljena da pojedincima nudi i stručna znanja, odnosno, cilj je da nakon završetka edukacije imaju širu i potpuniju sliku o svom poslovanju, kao i jasniji smjer kako žele nastaviti dalje. Vjerujem da je to dovoljan motiv svima onima koji ne žele stagnirati u poslu da se prijave za besplatnu edukaciju i možda upravo s Uplift akademijom naprave značajan poslovni pomak" poručila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

Sve informacije o samom programu kao i način prijave za stipendiju možete pronaći na uplift.hr - krovnoj komunikacijskoj platformi projekta koja na jednom mjestu donosi edukaciju, inspiraciju i motivaciju za poduzetnike i sve one željne novih znanja.