Veze su prilično komplicirana stvar, živjeli vi u istom mjestu ili različitima, a naročito ako ste razdvojeni zbog više sile - baš kao što je to trenutno.

Veze na daljinu jedan su vrlo specifičan oblik ljubavnog odnosa koje trebaju posebnu pažnju ukoliko želite da uspiju. Donosimo vam nekoliko savjeta kako da uspijete u tome.

Ne opterećujte se udaljenošću

Mogućnost posjećivanja jedno drugoga potpuno je individualno i razlikuje se od slučaja do slučaja, ali generalno govoreći, možemo se složiti s tvrdnjom da se partneri u vezi na daljinu viđaju znatno rjeđe nego bi to željeli. Kad se te rijetke situacije doista i dogode, jedna od najgorih stvari koju možete napraviti jest opterećivati se s time da je vaše zajedničko vrijeme ograničeno. To vrijeme trebate iskoristiti za stvaranje novih lijepih uspomena, uživanje u fizičkom kontaktu i svim onim ostalim stvarima za kojima ste toliko dugo žudili.

Ne zanemarujte romantiku

Ovo je grijeh kojemu su skloni mnogi parovi u dužim vezama, ali može posebno štetiti onima koji imaju vezu na daljinu. Činjenica da niste blizu jedno drugome nije nikakvo opravdanje da potpuno zaboravite na romantiku. Slatke razglednice, pokloni, romantične poruke i brojne druge geste pažnje vrlo su važne da održe onaj žar koji imate jedno za drugo. Isto tako, to je i odličan način da povremeno podsjetite drugu osobu koliko puno i često mislite na njih.

Ne zanemarujte svoj svakodnevni život

Jedna od najčešćih pogrešaka koju rade parovi u vezama na daljinu jest stvaranja neobjašnjivog osjećaja krivnje i grižnje savjesti kad želite raditi nešto što vas zabavlja ili čini sretnima, ali ipak to na kraju ne učinite jer ne možete biti s voljenom osobom. Jedan od temelja svake uspješne veze na daljinu jest da oboje živite život „punim plućima" (nemojte nas krivo shvatiti, ovo ne koristimo kao eufemizam za nevjeru), kako biste mogli sve što vam se dogodilo dijeliti s osobom koju volite. Na taj ćete način imati više nego dovoljno tema i neće vam se dogoditi da vam se razgovori svedu isključivo na govorenje jedno drugome koliko si falite, što svakako trebate izbjegavati.

Oduprite se porivu da budete sumnjičavi

Iako je sumnjičavost sasvim normalna ljudska reakcija u situaciji gdje niste danima, tjednima ili mjesecima ne vidite partnera i ne znate čime se sve bavi, dopustite li da vam takva razmišljanja preuzmu život, postat će pravi pakao. Mogućnost nevjere u vezama na daljinu svakako postoji i realna je, ali je nešto na što ste pristali kad ste se upustili u takav odnos i morate s tim naučiti živjeti. Na kraju krajeva, činjenica da vam je netko ostao vjeran iako ste udaljeni stotinama kilometara čvrst je temelj za izgradnju kvalitetnog odnosa u budućnosti.

Postavite vremenski rok

Jedna od presudnih stvari zbog kojih ljudi „trpe" veze na daljinu jest barem načelno obećanje da će takva situacija prije ili poslije prestati, nakon čega će par moći živjeti skupa kao i svi ostali „normalni" parovi. Održavanje veze koja ima male ili nesigurne izglede da ikad prestane biti na daljinu apsolutno nema smisla. Takav će vas odnos prije ili poslije uništiti, nakon čega ćete shvatiti da ste izgubili vremena i živaca ni za što. Ukoliko odmah u početku ne možete jasno odrediti koliko će ta razdvojenost trajati, možda je najbolje da se ni ne upuštate u to.