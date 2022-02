Do sada je većina ljudi shvatila da im nigerijski odvjetnici nisu pronašli izgubljenog pretka kojem je ostavio milijune i slično, no da se gotovo svakodnevno dolaze "policajci" koji trebaju provjeriti vaš novac i slične bedastoće - to radi.

Ipak, ima jedna vrsta prevara koje su apsolutno najveće (a najčešće se ni ne prijavljuju), a to su - romantične prevare.

Nekoliko desetaka tisuća ljudi svake su godine žrtve romantičnih prevara, a njihov broj naglo je porastao tijekom pandemija COVID-19, kada su ljudi tražili utjehu na internetu zbog potpunog zatvaranja.

Američka Savezna trgovinska komisija, kojoj se prijavljuju prevare, 2021. je objavila da je zabilježeno rekordnih 547 milijuna američkih dolara ukradenih u romantičnim prevarama, što je gotovo 80 posto više nego godinu ranije.

Te brojke predstavljaju vrhunac trenda koji je započeo u prvoj pandemijskoj godini. Ljudi su Komisiji prijavili gubitak od 1,3 milijarde dolara tijekom proteklih pet godina, što je više nego kod bilo koje druge vrste prevara.

No, Komisija naglašava da je to samo „vrh sante leda" jer ogromna većina prevara ostane neprijavljena.

Tim McGuinness, osnivač neprofitne udruge koja se bori protiv romantičnih prevara SCARS, rekao je da su brojke narasle zbog „izolacije, samoće i korištenja interneta kao praktički jedinog komunikacijskog alata" tijekom pandemije.

Otkazivanje sastanaka zbog navodnih pozitivnih covid testova i otkazana putovanja zbog potpunog zatvaranja trikovi su koji savršeno odgovaraju već isprobanoj praksi romantičnih prevaranata, upozorila je Komisija.

Jedna muška žrtva rekla je za organizaciju, koja podiže svijest o žrtvama internetskih prijevara, da su epidemiološke mjere njegovoj navodnoj djevojci pružile izlike da se „izvuče".

„Covid-19 je koristio prevarantima", napisao je.