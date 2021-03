Nova HBO serija „Nemoguće" (The Nevers) imat će premijeru 12. travnja na usluzi HBO GO, a istog dana u 20.00h bit će prikazana i prva epizoda na HBO kanalu. Prvi dio sezone sadržavat će šest epizoda, a drugi dio još šest epizoda za koje će datum premijere biti naknadno objavljen.

U kolovozu 1896. godine, viktorijanski London prodrman je do temelja natprirodnim događajem koji je određenim ljudima, većinom ženama, donio neuobičajene sposobnosti, od onih čudesnih pa sve do uznemirujućih. No, bez obzira na njihove „posebnosti", svi koji pripadaju ovoj novoj potklasi su u velikoj opasnosti. Amalia True (Laura Donnelly), tajanstvena i temperamentna udovica, i Penance Adair (Ann Skelly), briljantna mlada izumiteljica, ovdje su kako bi zaštitile ovu nadarenu „siročad". Kako bi im to pošlo za rukom, morat će se suočiti s brutalnim silama koje ih odlučno žele uništiti.

Uz Lauru Donnelly i Ann Skelly, glumačku postavu čine Olivia Williams koja tumači lik Lavinie Bidlow, bogate dobrotvorke koja financira sirotište za Amalijine izopćenike, tzv. „Odabrane", zatim James Norton kao Hugo Swann, bogati i bestidni vlasnik nemoralnog ilegalnog kluba, Tom Riley kao Augustus „Augie" Bidlow, Lavinijin mlađi i smotani mlađi brat koji skriva tajnu te Pip Torrens kao Lord Gilbert Massen, visokorangirani vladin dužnosnik koji vodi bitku protiv glavnih junakinja priče. Inspektora Franka Mundija, rastrganog između policijskih dužnosti i moralnog kompasa, glumi Ben Chaplin, Emmyjem nominiran Denis O'Hare glumi lik Edmunda Haguea, poremećenog doktora u potrazi za izvorom ovih supermoći, dok Zachary Momoh glumi doktora u sirotištu Horatija Cousensa koji posjeduje iscjeliteljske moći. Amy Manson tumači lik mučene i ubojite Maladie koja crpi svoju moć iz boli, a u njenoj šarolikoj bandi vatrenim moćima barata Annie „Bonfire" Carby koju glumi Rochelle Neil.

Ostatak glumačke ekipe čine i Eleanor Tomlinson, Elizabeth Berrington, Anna Devlin, Kiran Sonia Sawar, Viola Prettejohn, Ella Smith, Vinnie Heaven i Nick Frost. Izvršni producenti serije su Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson i Philippa Goslett. Koproducent je Daniel S. Kaminsky. Scenarij potpisuju Joss Whedon, Jane Espenson, Kevin Lau, Madhuri Shekar i Melissa Iqbal, a režiju Joss Whedon, David Semel i Zetna Fuentes.