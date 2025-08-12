Ustupanje teritorija - za mir između Ukrajine i Rusije? Zapadni partneri Kijeva dugo su se odlučno protivili ovom prijedlogu. No, uoči sastanka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i šefa Kremlja Vladimira Putina, koji će se u petak održati na Aljasci, rasprava je ponovno pokrenuta. Trump je već naglasio: „Bit će razmjene teritorija - na obostrano zadovoljstvo."

Sada se oglasio i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Naglasio je da se u budućim pregovorima neće moći izbjeći razgovori o područjima pod ruskom kontrolom.

Rutte je istaknuo da je Ukrajina suverena država koja sama odlučuje o svojoj geopolitičkoj budućnosti. No, za američku televiziju ABC rekao je i: „U ovom trenutku moramo prihvatiti činjenicu da Rusija kontrolira dio ukrajinskog teritorija."

Sovjetski uzor

Nakon prekida vatre, postavit će se pitanje kako će se stvari dalje razvijati za Ukrajinu kada je riječ o teritorijalnim pitanjima i mogućim sigurnosnim jamstvima. Prema jednom od mogućih dogovora, Rusija bi mogla zadržati faktičku kontrolu nad određenim područjima, ali ona ne bi morala biti i pravno priznata. Ukazao je na primjer višedesetljetnog odnosa Zapada prema sovjetskoj okupaciji baltičkih država.

Rutte je pohvalio Trumpov angažman i rekao da se radi o testu koji će pokazati koliko ozbiljno Putin gleda na mogućnost okončanja rata. Sastanak bi mogao biti važan korak prema sveobuhvatnim pregovorima, dodao je.

A gdje je tu Ukrajina?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još nije pozvan. On kategorički odbacuje mogućnost ustupanja ukrajinskih područja. „Našu zemlju i našu neovisnost branit ćemo u svakom slučaju", naglasio je u svojoj večernjoj video-poruci. Dodao je i da se o svemu što se tiče Ukrajine mora odlučivati uz sudjelovanje Ukrajine.

Predsjednik ne može sam donijeti odluku o ustupanju teritorija. Za to bi bila potrebna promjena Ustava koja bi, po svoj prilici, izazvala teške unutarnjopolitičke potrese.

Ukrajinski predsjednik smatra da je sastanak u petak novi pokušaj obmane iz Moskve. „Razumijemo namjeru Rusa da prevare Ameriku i to nećemo dopustiti", naglasio je u svom video-obraćanju. Zelenski je rekao da cijeni Trumpovu odlučnost u namjeri da okonča rat. Ipak, jedini razlog za nastavak ubijanja u Ukrajini, po njegovim riječima, jest Putinova želja da vodi rat „i manipulira svima s kojima dođe u kontakt".

I ukrajinski veleposlanik u Njemačkoj, Oleksij Makejev, izjavio je da u središtu pozornosti ne smiju biti samo teritorijalna pitanja, nego i ljudi. Poručio je da milijuni Ukrajinki i Ukrajinaca danas žive pod ruskom okupacijom, da se stotine tisuća djece preodgajaju na ruski način. A kakva su kršenja ljudskih prava na okupiranim područjima, to „ne možemo ni zamisliti, jer tamo nemamo pristup".

Zato, kaže Makejev, Ukrajina i Europa ne smiju dopustiti da se to prepusti Putinu. Mnogi ljudi u Ukrajini koji su umorni od rata imaju rodbinu na okupiranim područjima. I zbog toga ustupanje teritorija ne bi bilo jednostavno, rekao je ukrajinski veleposlanik.

Europski strahovi

Europske države, pak, strahuju da bi Ukrajina i europski interesi na sastanku na Aljasci mogli biti izigrani. „U igri su ključni interesi Europe", rekla je povjerenica EU za vanjske poslove Kaja Kallas na izvanrednoj sjednici ministara vanjskih poslova zemalja EU-a. Naglasila je da u svaki dogovor SAD-a i Rusije moraju biti uključeni Ukrajina i EU „jer se radi o sigurnosti Ukrajine i cijele Europe". Dodala je da ruska agresija ne smije biti nagrađena te da područja pod privremenom ruskom okupacijom pripadaju Ukrajini.

Sastanak bi se, unatoč međunarodnom nalogu za uhićenje predsjednika Putina, trebao održati na Aljasci - bez sudjelovanja predsjednika Zelenskog. No, još uvijek je moguće da će i on biti pozvan, rekao je američki veleposlanik u NATO-u Matthew Whittaker za CNN, dodavši da će odluku o tome donijeti predsjednik Donald Trump.

Kakva "razmjena terotorija"?

Govoreći o „razmjeni teritorija" između Rusije i Ukrajine koju je u igru uveo Trump, Whittaker je rekao da je važno pronaći rješenje oko kojeg će se svi složiti te da pregovarači trenutačno razmatraju na koja bi se područja to odnosilo.

SAD su sve nestrpljivije po pitanju Rusije i Ukrajine. Američki potpredsjednik J.D. Vance ponovio je da SAD namjeravaju prestati financijski podupirati Ukrajinu. U intervjuu za Fox News rekao je da on i Trump smatraju „da su SAD gotove s financiranjem aktivnosti u vezi s ratom u Ukrajini", da se traži mirovno rješenje i prestanak ubijanja te da Amerikanci više ne žele svojim poreznim novcem plaćati taj sukob. Intervju je snimljen prije nego što je službeno objavljeno da će se Trump i Putin sastati, ali je u cijelosti emitiran tek u nedjelju.