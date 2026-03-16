Dobitnici Oscara u glavnim kategorijama – pregled najvažnijih pobjednika s ovogodišnje dodjele

Dodjela 98. nagrada Oscar, održana u noći s 15. na 16. ožujka 2026. u Hollywoodu, ponovno je okupila najveće zvijezde svjetske filmske industrije. Ceremonija se održala u poznatom Dolby Theatreu u Los Angelesu, a večer je obilježilo nekoliko velikih pobjednika, među kojima se posebno istaknuo film "One Battle After Another", koji je osvojio najviše nagrada.

U nastavku donosimo pregled najvažnijih kategorija i njihovih dobitnika.

Najbolji film

Najprestižniju nagradu večeri, Oscar za najbolji film, osvojio je film "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona. Film je tijekom večeri osvojio ukupno šest Oscara, čime je postao najveći pobjednik ceremonije.

Ova politička drama, koja prati skupinu bivših revolucionara i njihove životne dileme, tijekom cijele sezone nagrada smatrala se jednim od glavnih favorita. Osim nagrade za najbolji film, osvojila je i nagrade za režiju, montažu, adaptirani scenarij te sporednu mušku ulogu.

Najbolji redatelj

Nagradu za najbolju režiju dobio je Paul Thomas Anderson upravo za film One Battle After Another. Time je Anderson osvojio svoj prvi Oscar u ovoj kategoriji, nakon što je godinama bio jedan od najcjenjenijih redatelja u Hollywoodu.

Njegova pobjeda potvrđuje status autora koji je tijekom karijere stvorio niz kritički hvaljenih filmova, a ovogodišnji projekt pokazao se vrhuncem njegova rada.

Najbolji glumac

U kategoriji najboljeg glavnog glumca slavio je Michael B. Jordan za ulogu u filmu "Sinners". Jordan je u filmu igrao dvostruku ulogu - braću blizance - što je bio iznimno zahtjevan glumački zadatak.

Ovo je bio njegov prvi Oscar, a pobijedio je u snažnoj konkurenciji glumaca poput Timothéea Chalameta, Leonarda DiCaprija i Ethana Hawkea.

Film Sinners bio je jedan od najnominiranijih filmova večeri s čak 16 nominacija, što je rekord u povijesti Oscara.

Najbolja glumica

Oscar za najbolju glavnu glumicu osvojila je Jessie Buckley za ulogu u filmu "Hamnet". Ova emotivna povijesna drama donijela joj je prvo veliko priznanje Akademije.

Buckley je svojim nastupom osvojila kritičare i publiku te se tijekom sezone nagrada profilirala kao jedna od glavnih favoritkinja.

Sporedne glumačke kategorije

U kategoriji najboljeg sporednog glumca nagradu je osvojio Sean Penn za ulogu u filmu One Battle After Another. Ovo mu je treći Oscar u karijeri.

Oscar za najbolju sporednu glumicu pripao je Amy Madigan za ulogu u filmu Weapons.

Ovogodišnja dodjela Oscara donijela je zanimljivu kombinaciju očekivanih pobjeda i nekoliko iznenađenja. Film "One Battle After Another" dominirao je večeri s najviše osvojenih nagrada, dok je film "Sinners" također ostvario veliki uspjeh zahvaljujući pobjedi Michaela B. Jordana i nekoliko tehničkih nagrada.

Dodjela je još jednom pokazala raznolikost suvremene filmske industrije - od velikih holivudskih produkcija do intimnih drama i međunarodnih filmova. Oscari i dalje ostaju najvažnije priznanje u svijetu filma, a ovogodišnji dobitnici sigurno će ostati upamćeni kao jedni od najznačajnijih filmskih ostvarenja svoje generacije.