Nagrađivana animirana serija Genndyja Tartakovskog „Praiskon" (Primal), peterostruki dobitnik nagrade Emmy, uključujući one za najbolju animiranu seriju, vraća se s drugom sezonom 22. srpnja na HBO Max streaming platformu, kada u ponudu stižu prve dvije epizode.

„Praiskon" je serija Adult Swima koja prati pećinskog čovjeka (Aaron LaPlante) na početku evolucije dok sklapa nevjerojatno prijateljstvo s dinosaurom na rubu izumiranja. U drugoj sezoni, čovjek i dinosaur putuju u novi svijet kako bi spasili Miru (Laëtitia Eïdo) od otmičara, no na putu pronalaze mjesto ispunjeno divljom brutalnošću.

Uz pohvale kritičara i obožavatelja, prva sezona „Praiskona" trenutno je među 10 najgledanijih serija Adult Swima na HBO Maxu.

Ispunjena neizvjesnošću, trenucima koji slamaju srce, uzbuđenjem, ljubavlju i strahom, a sve gotovo bez dijaloga, serija je poput slike koja postaje živa, oslanjajući se isključivo na glazbu i grafiku kako bi ispričala priču o dvoje neočekivanih saveznika dok se kreću nasilnim, praiskonskim svijetom. Nakon što su se zbližili zbog nesretnih tragedija, čini se da jedno drugome postaju jedina nada za preživljavanje.

Autor serije je Genndy Tartakovsky (Dexter's Laboratory, Samurai Jack, Star Wars: Clone Wars, Sym-Bionic Titan). Umjetnički redatelj je Scott Wills (The Ren & Stimpy Show, Samurai Jack). Glazbu su stvarali Tyler Bates (Guardians of the Galaxy, Samurai Jack) i Joanne Higginbottom (Samurai Jack, Salem), a za zvučne efekte zaslužan je Joel Valentine (Big City Greens, Samurai Jack).