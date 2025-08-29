Zagrebačko izdanje najvećeg afterwork druženja u Hrvatskoj održava se 25.9. na Jarunu, a druženje kreće već od 15 sati

Kad završi dugo, toplo ljeto, mnogima treba neko vrijeme da se prilagode povratku u ured, rokovima i sastancima. Nakon tjedana provedenih na plaži ili u planinama, poslovna svakodnevica može izgledati pomalo suhoparno, zato rujan donosi priliku da početak nove sezone doživimo drugačije - uz aktivno timsko druženje na otvorenom i dobru zabavu.

Upravo to već deset godina objedinjuje B2Run, najveća poslovna utrka u Hrvatskoj koja je postala sinonim za zajedništvo i najaktivnije "afterwork" druženje četvrtkom poslijepodne. Poslovni svijet zato se i ovoga rujna okuplja na neformalnom druženju na Jarunu, u opuštenoj atmosferi koja podsjeća da radna jesen može biti ispunjena energijom i dobrim raspoloženjem.

B2Run slavi svoj 10. rođendan i piše najbolje poslovne priče van ureda

Bitcoin je vrijedio oko 300 USD i sve više je privlačio pažnju investitora, Cloud computing tržište je zabilježilo rast od 28%, dosegnuvši vrijednost od 110 milijardi USD, Apple je u rujnu te godine predstavio iPhone 6s, a na Maksimiru je održana prva B2B Run utrka u Zagrebu.

"B2Run je kroz deset godina okupio na desetke tisuća kolegica i kolega iz različitih tvrtki diljem Hrvatske. Svaka utrka donosi istu sliku tisuća zaposlenika na pet kilometara staze, bez hijerarhije i s puno timskog duha. Upravo ta kombinacija energije, zabave i zajedništva čini B2Run mjestom na kojem se svake godine pišu najbolje poslovne priče izvan ureda.", kaže Roberto Barčot, voditelj projekta dodavši

"Proslava 10. rođendana održat će se u četvrtak, 25. rujna na Jarunu. Od 15 sati svi sudionici će moći uživati u Run&Fun zoni uz DJ-a, razne igre za sudionike te odličnu hranu koju priprema Rougemarin, koji je timovima osigurao okrjepu i prve godine B2Run-a, 2015. na Maksimiru."

Sudjelovanje u B2Runu pruža priliku da kolege zajedno postignu nešto izvan uobičajenog radnog okruženja, da se povežu kroz pripreme, osmišljavanje timskih majica i navijačkih slogana, ili jednostavno kroz razgovor i smijeh na startu. Nije važno tko će prvi proći kroz cilj, važnije je iskustvo, atmosfera, druženje i upoznavanje. Upravo zato mnogi timovi B2Run doživljavaju kao mali jesenski restart, događaj koji vraća fokus, motivaciju i donosi novu energiju za izazove koji slijede.

Prijave za B2Run Zagreb su otvorene do petka, 5. rujna, stoga okupite svoj tim i osigurajte svoje mjesto na jubilarnoj utrci na vrijeme, a pogledajte i korak po korak video vodič kako se prijaviti brzo i jednostavno.

Vidimo se na Jarunu 25.9. od 15 sati!