Zaljubljeni do ušiju u početku veze odgovorit će na poruku u roku od 21 minute, no s vremenom se to povećava na 29 minute.

Mnogi od nas u početku romantične veze prošli su kroz fazu neprestanog provjeravanja telefona kako bi vidjeli odgovor svog partnera ili partnerice, ali istraživanje globalnog tehnološkog brenda HONOR pokazalo je da ovo početno srcedrapajuće iščekivanje odgovora brzo prestaje unutar dvije godine veze.

Uoči ovogodišnjeg Valentinova, istraživanje u kojem je sudjelovalo 5000 odraslih u dobi od 18 do 44 godina pokazalo je na koji način parovi ostaju povezani u današnjim modernim vezama. Većina u novoj vezi provede u prosjeku 49 minuta na telefonu, dok su još u fazi zaljubljenosti - no to se unutar dvije godine smanjuje na samo 32 minute.

Čini se da s vremenom padaju i različiti načini na koje parovi komuniciraju telefonom, jer u ranim danima zaljubljeni dnevno šalju 20 poruka i objavljuju 9 postova na društvenim mrežama. Međutim, unutar dvije godine veze, dopisivanje se smanjuje na 18 poruka i 8 objava na društvenim mrežama. Ispitanici su primijetili da se vrijeme provedeno s partnerom na telefonu smanjuje nakon otprilike 13 mjeseci veze.

Istraživanje, koje je proveo OnePoll, također je otkrilo da su se u ranim fazama veze osobe osjećale voljeno 30 % i cijenjeno 26 % kada su od partnera dobili nekoliko poruka zaredom prije nego što su na njih odgovorili. Važnost održavanja kontakta tijekom prvih nekoliko mjeseci veze istaknula je trećina ispitanika koji su priznali da su bili opsjednuti provjerom telefona.

Uživanje u porukama i razgovoru s partnerima (67 %) i potreba za uvjeravanjem da je njihov novi partner zainteresiran (48 %) bili su glavni razlozi zbog kojih su te osobe imale potrebu stalno provjeravati svoj telefon. Polovici ispitanika to je također bila utjeha znajući da njihova veza ide u pravom smjeru.

Istraživanje je naručio HONOR povodom predstavljanja novog pametnog telefona HONOR Magic5 Lite

