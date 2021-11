Posebna regulacija prometa za vrijeme održavanja gradske atletske utrke Zagrebački noćni cener!

Omiljena zagrebačka noćna atletska utrka „10. Zagrebački noćni cener" održat će se u nedjelju 7. studenog sa startom na Trgu bana Josipa Jelačića u 19 sati. Staza kojom se trči utrka prolazi strogim centrom grada te će iz tog razloga vrijediti privremena regulacija cestovnog i tramvajskog prometa za vrijeme trajanja utrke od 18:45-20:15 sati.

U periodu od 18:45 do 20:15 sati za cestovni promet u potpunosti će biti zatvorene ulice: Ilica (od Gundulićeve do Krajiške ulice), Krajiška ulica, Prilaz Gjure Deželića (od Krajiške do Trga Republike Hrvatske), Trg Republike Hrvatske (sjeverni kolnik), Masarykova ulica, Teslina ulica, Trg Nikole Šubića Zrinskog, sjeverni kolnik (od Praške do Amruševe) i Amruševa.

U periodu od 18:45 do 20:15 sati tramvajske linije neće prometovati preko Trga bana Josipa Jelačića, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.

Sav cestovni i tramvajski promet bit će preusmjeren na alternativne pravce.

Ljubazno molimo građane za razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika, redara i postavljene prometne signalizacije te se unaprijed ispričavamo na mogućim neugodnostima.

U navedeno vrijeme obustavit će se promet preko Trga bana Josipa Jelačića.

Linija 6: Črnomerec - Rep. Austrije - Jukićeva - Gl. kolodvor - Žitnjak

Linija 11: Črnomerec - Rep. Austrije - Jukićeva - Gl. kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ul. grada Vukovara - Držićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - TŽF - Gl. kolodvor - Vodnikova - Savska - Ul. grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Gl. kolodvor - Vodnikova - Savska - Savski most

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Gl. kolodvor - Kneza Mislava - Borongaj