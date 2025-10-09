Porsche Rijeka Autoshow: najveći automobilski događaj ove jeseni!

Škurinjska cesta uskoro postaje pravo središte automobilske strasti. Porsche Rijeka Autoshow, 17. i 18. listopada, donosi spoj luksuza, inovacije i adrenalina koji oduševljava sve generacije - dva dana posvećena vrhunskim automobilima i nezaboravnom doživljaju.

Obožavatelji automobila moći će uživati u premijeri potpuno novog Audi Q3 i razgledati vozila marki Porsche, Audi, VW, Škoda, Cupra i Seat. Kao posebna poslastica, ekskluzivno u Rijeku stižu i rijetki modeli Bentleyja i Lamborghinija, koji će cijelom događaju dodati dašak svjetskog glamura.

Poseban trenutak oba dana bit će auto revija s početkom u 18 sati, na kojoj će jedan za drugim zasjati modeli najprestižnijih marki. Svaki automobil pokazat će svoj karakter, stil i snagu, dok će posjetitelji imati priliku doživjeti vozila izbliza i osjetiti savršen spoj dizajna i tehnologije.

Autoshow nije samo za oči. 17. listopada od 16 do 21 sat, a 18. listopada od 10 do 20 sati, posjetitelji će imati priliku uživati u bogatom zabavnom i tematskom programu. Osim neodoljivih ponuda za kupnju novih i rabljenih vozila, posjetitelji će moći sudjelovati u probnim vožnjama, dok će stručnjaci na licu mjesta obavljati kompletnu provjeru vozila u 18 točaka i test akumulatora - za simboličan iznos od 1 eura te čišćenje ventilacijskog sustava.

Za potpuni doživljaj tu je i bogat zabavni program: energični Blow Brass Band i DJ zaduženi su za dobru atmosferu, dok će odrasli moći odmjeriti snagu u aktivacijama s vrijednim nagradama, a najmlađi uživati u kreativnim radionicama tijekom cijelog dana.

Street food zona donosi gastronomske užitke za sva nepca - od mesa i ribe, preko veganskih jela do desertnih delicija, pripremljenih uživo pred očima posjetitelja, uz vrhunsko osoblje i udobne barske kutke.

Dva dana na Škurinjskoj cesti pretvaraju se u mjesto gdje se luksuz, tehnologija i zabava spajaju u jedinstveno iskustvo. Porsche Rijeka Autoshow nije samo događaj - to je doživljaj, inspiracija i podsjetnik na strast koju izazivaju automobili.

Ne propustite PIA Autoshow 17. i 18. listopada - najveći automobilski događaj ove jeseni!

Vikend pun brzine, stila i uzbuđenja - u Rijeci!