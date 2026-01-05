Zanimljiva priča - to je najtajanstveniji i najznačajniji religijski predmeta u povijesti čovječanstva

Kovčeg saveza jedan je od najtajanstvenijih i najznačajnijih religijskih predmeta u povijesti čovječanstva. Prema Bibliji, Kovčeg je sadržavao ploče s Deset zapovijedi koje je Mojsije primio na brdu Sinaj, a predstavljao je fizički simbol saveza između Boga i izraelskog naroda. Izrađen od bagremova drveta i obložen zlatom, Kovčeg je, prema Starom zavjetu, posjedovao i iznimnu moć. Njegov nestanak stoljećima potiče maštu povjesničara, teologa, arheologa i pustolova.

Posljednji pouzdani biblijski spomen Kovčega saveza veže se uz razdoblje prije razaranja Jeruzalema 586. godine prije Krista, kada su Babilonci pod vodstvom kralja Nabukodonosora II. uništili Prvi hram. Nakon toga, Kovčegu se gubi svaki trag. Jedna teorija tvrdi da su ga svećenici sakrili kako bi ga zaštitili od oskvrnuća. Prema toj ideji, Kovčeg bi mogao biti skriven u tajnim tunelima ispod Brda hrama u Jeruzalemu, no političke i religijske napetosti onemogućuju ozbiljna arheološka istraživanja tog područja.

Druga poznata teorija dolazi iz Etiopije. Etiopska pravoslavna Crkva tvrdi da se pravi Kovčeg saveza čuva u gradu Aksumu, u crkvi Svete Marije od Siona. Prema lokalnoj predaji, Kovčeg je u Etiopiju donio Menelik I., sin kralja Salomona i kraljice od Sabe. Iako nijednom istraživaču nije dopušteno vidjeti relikviju, ova tvrdnja i dalje privlači pozornost i izaziva rasprave u znanstvenim i vjerskim krugovima.

Tijekom srednjeg vijeka interes za Kovčeg saveza bio je snažno povezan s križarskim ratovima. Neki povjesničari nagađaju da su templari, moćni viteški red, tijekom boravka u Jeruzalemu istraživali ruševine Hrama te možda pronašli ili barem tragali za Kovčegom. Međutim, za to ne postoje čvrsti dokazi, a većina tvrdnji temelji se na kasnijim legendama i spekulacijama.

U modernom dobu potraga za Kovčegom često poprima oblik pseudoznanstvenih ekspedicija i popularne kulture. Filmovi, knjige i dokumentarci dodatno su romantizirali ideju o izgubljenoj relikviji, predstavljajući je kao objekt nadnaravne moći. Ipak, ozbiljni znanstvenici upozoravaju da bez arheoloških dokaza nijedna teorija ne može biti potvrđena.

Unatoč brojnim pokušajima pronalaska, Kovčeg saveza ostaje izgubljen. Njegova trajna privlačnost leži upravo u toj tajni - na granici između povijesti, vjere i mita. Bilo da je zauvijek nestao, skriven ili simboličan, Kovčeg saveza i dalje zauzima posebno mjesto u kolektivnoj svijesti čovječanstva.