Akademski slikar Duško Šibl, iznimno cijenjen od kritike i prihvaćen od javnosti, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, stvaratelj na mnogim adresama, neumorni tragač za najboljom slikom što je umjetnik može stvoriti u svome životu, autor brojnih ciklusa, živopisnih i energičnih, koloristički bogatih.

Jedan od ključnih motiva u njegovom stvaralaštvu bio je kompleksni motiv figura u pokretu, poluskrivenih teško prepoznatljivih likova u plesnom ili ljubavnom grču, privijeni, pripijeni, neumorni, nemajući straha, u kontinuiranom gibanju, bez namjere zaustavljanja jer njihov je život kretanje samo.

U novijim ciklusima u kojima uspješno istražuje daljne kolorističke mogućnosti ali i aspekte gibanja, autor je, čini se, došao do same biti svoga motiva. Naime, u središtu pozornosti, više nije toliko uznemirena, vibrantna figura već pokret sam, kretnja, micanje, pomicanje, let, korak, dvokorak, promjena pozicije.

Pokret ili kretnja kao temeljni poriv prekrivaju Šiblova platna, poput vodopada, poput tornada, poput jata uplašenih riba, poput oblaka ptica u zastrašujućem obrušavajućem letu, praćeni jakom, strastvenom kolorističkom gestom, snažnom i nepovratnom, u neprekidnoj vrtnji ruke s kistom, koja slijedi svoj motiv na platnu.

Izraziti ritam Šiblovih slika upućuje na prisustvo glazbe koja se može opaziti, čuti kako klizi iz pozadine, iz dubine slike, stapajući se s pokretom, s figurom u kretanju, u simbiozi kretnje, tijela i glazbe.

Izvrsna, napeta serija uzbuđujućih slika Duška Šibla, jedinstvenog i osebujnog motiva uronjenog u kolorističku monsunsku kišu, kišu boja.