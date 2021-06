Dvadeseta samostalna izložba autorice Nevene Petre Piližote održava se od 21. lipnja u Galeriji Oblok (Sesvete), prezentiranjem izbora radova iz portretnog ciklusa sa naglaskom na crteže Projekta „Dnevnik".

Nakon šibenske izložbe u 2018. godini i virtualne u 2020. godini (nastaloj u suradnji sa Gradskom knjižicom Rijeka), ovogodišnji „Pogledi" nastavak su dugogodišnjeg procesa... Iz predgovora izložbe:

„Krupno kadrirana lica bez naglašenog prostornog konteksta, poput skice suvremenog trenutka ili zapisa svojevrsne društvene zbilje, bilježeni su uglavnom crtežom - temeljnim umjetničkim izrazom. Vizualna percepcija posredovana portretima znamenitih ljudi sadržajnošću i slojevitošću ne prikazuje samo sličnost, jer 'ispitivati ljudsko lice, to znači uputiti se u pustolovinu, u neistraženu zemlju...'".

Izložba se može razgledati u radno vrijeme Knjižnice Sesvete (ažurne informacije na službenoj web stranici Knjižnice): do kraja lipnja svakim radnim danom od 8 do 20 sati, u srpnju ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom od 8 do 14 sati/ utorkom i četvrtkom od 14 do 20 sati.