Omiljena hrvatska aplikacija za razmjenu poruka omogućava svojim korisnicima jedinstveno tenisko iskustvo Davis Cupa 2021., uključujući i posebne Viber naljepnice našega tima

Uživajte ponovno u uzbudljivom svijetu tenisa jer će ovogodišnje finale Davis Cupa by Rakuten pružiti mnogo više zabave i mogućnosti od prethodnih izdanja. Za sve one koji ne mogu doživjeti uzbuđenje s tribina ili ne mogu gledati turnir zajedno s prijateljima, Viber će omogućiti različite načine na koje mogu dati podršku svojim reprezentacijama i dijeliti emocije kao nikada do sada.

Za ovu prigodu kreirano je posebno izdanje Viber stickera - s jedinstvenim paketom posvećenim hrvatskim ljubiteljima tenisa - koji im omogućuju da podrže naš tim i proslave zajedno s prijateljima. Posebno razvijen AR filter s hrvatskom zastavom u sljedećih nekoliko dana stići će na Viber platformu kako bi mogli dati podršku našem timu na posve novoj razini.

Službena zajednica Davis Cupa na Viberu također će svim istinskim ljubiteljima tenisa u Hrvatskoj i svijetu omogućiti jedinstveno mjesto gdje će uvijek biti obaviješteni o najnovijim vijestima te se moći povezati s ostalih 100 tisuća obožavatelja tenisa. Za više jedinstvenog sadržaja, vijesti, videa i diskusija, hard-core ljubitelji tenisa mogu se pridružiti i Global Tennis Communityju koji broji preko 675 tisuća pratitelja na Viberu.

Finale Davis Cupa treba se održati od 25. studenog do 5. prosinca i uključivat će 25 mečeva, 18 momčadi, 12 kvalifikacija, prošlogodišnja četiri polufinalista i dvije wild card nacije. Viber je ponovno mjesto za istinske hrvatske ljubitelje ovog bijelog sporta. Ne propustite priliku dati podršku, u pravom hrvatskom stilu, Marinu Čiliću i njegovom timu tijekom Davis Cupa by Rakuten 2021.!