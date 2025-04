Pojedinci koji žive punim plućima i uz samo jedan klik na tipku kamere hvataju svaki neponovljivi trenutak glavni su junaci, tzv. Vibe Shapers u videu za najnoviji HONOR pametni telefon - HONOR 400 Lite.

HONOR osporava mit da mladi propuštaju život jer stalno gledaju u svoje telefone. Umjesto toga slavi činjenicu da mladi ne samo da žive život - oni ga hvataju i dijele u stvarnom vremenu. A HONOR 400 Lite je pametni telefon namijenjen svima koji žive SADA, koji se kreću tamo gdje se nešto događa i koji se usude pritisnuti tipku. Jer život ne čeka na drugu priliku.

Za sve koji su 'uhvatili trenutak koji se ne propušta' i žele ga podijeliti u tijeku je HONOR kreativni nagradni natječaj na Instagramu. HONOR vas poziva da od 24. travnja do 8. svibnja 2025. podijelite svoj jedinstven i neponovljiv doživljaj - autorsku fotografiju ili video uz hashtag #Honor400Lite i #ShareYourVibeWithHONOR, zapratite na Instagramu @honor.hrvatska, tagirate prijatelja te time sudjelujete u izboru za najkreativnije i najoriginalnije foto ili video uratke.

Sudionici imaju priliku osvojiti tjedne nagrade - bluetooth slušalice HONOR CHOICE Earbuds X7i te glavnu nagradu novi pametni telefon HONOR 400. Najbolje kreativne sadržaje ocijenit će stručni žiri prema kriterijima originalnosti, tematske relevantnosti i izražajnosti. Dobitnici prvog kruga natječaja bit će proglašeni 30. travnja 2025., a dobitnici drugog kruga te glavne nagrade bit će proglašeni 9. svibnja 2025. Sve uvjete nagradnog natječaja pročitajte na linku: https://bit.ly/HONOR_NagradniNatječaj_400Lite

Jer HONOR 400 Lite nije samo telefon - to je stav. To je alat za sve kojima su održivost, inkluzivnost i aktivizam na prvom mjestu i traže originalna iskustva koja povezuju stvarni i digitalni svijet. U HONOR-u vjeruju da kreatori dobrih vibracija nisu samo potrošači - oni su kustosi i dizajneri vlastitih, jedinstvenih iskustava. Znaju da trenutak nije izgubljen ako se dijeli - on se tada pretvara u nešto veće i zajedničko.

A uz glavne funkcije HONOR 400 Lite to je još jednostavnije:

AI tipka za kameru & AI Capture: Nema više propuštenih trenutaka, nema više neuspjelih pokušaja - samo savršeni kadrovi.