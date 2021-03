S mobilnom platformom Qualcomm® Snapdragon TM 870 5G, POCO F3 plijeni pažnju, a riječ je o najvažnijem uređaju ovog brenda. POCO F3 je opremljen 6,67 "E4 AMOLED DotDisplay-om s brzinom osvježavanja od 120 Hz te Dolby Atmos® audio tehnologijom. Moćan, a istovremeno tanak i lagan, POCO F3 konkurira vrhunskim flagshipima.

POCO X3 Pro zadržava vrhunske značajke svog prethodnika koji je, inače, prvi izbor hardcore igrača i ljubitelja tehnologije, a istovremeno se može pohvaliti još boljim performansama s jednom od najsnažnijih 4G mobilnih platformi koja trenutno postoji na tržištu: Qualcomm® Snapdragon TM 860 Mobile Platform. Osim toga, POCO X3 Pro donosi unaprijeđenu brzinu, kapacitet pohrane i mogućnosti RAM-a s čime podiže iskustvo igranja na razinu kojoj nema premca u ovoj cjenovnoj kategoriji.

„Zaključno s 28. veljače 2021. POCO je isporučio ukupno 13 milijuna pametnih telefona od početnog lansiranja POCO F1 2018. godine. Konkretno, globalne isporuke samo POCO X3 NFC modela premašile su 4 milijuna komada u roku od 7 mjeseci", rekao je Kevin Qiu, voditelj POCO Global. „POCO nastavlja graditi svoj uspjeh donoseći točno ono što korisniku treba pa čak i puno više od toga."

„Oduševljeni smo što podržavamo POCO u lansiranju dva nevjerojatna nova proizvoda, POCO F3 i POCO X3 Pro koji su opremljeni Snapdragonom 870, odnosno 860. Ove su platforme dizajnirane kako bi pružile još bolje iskustvo povezivanja, podigle razinu igranja te donijele briljatne mogućnosti kamere i time pružile premium iskustva korištenja mobitelaza korisnike širom svijeta ", rekao je Kedar Kondap, potpredsjednik za upravljanje proizvodima Qualcomm Technologies.

POCO F3 - Prava zvijer

Performanse prave zvijeri: Qualcomm® SnapdragonTM 870 5G mobilna platforma

POCO F3 je najsnažniji POCO uređaj do sada, a pokreće ga Snapdragon 870 5G Mobile Platform. Dolazi s unaprijeđenom Qualcomm® Kryo TM 585 primarnom jezgrom brzine do 3,2 GHz, što je vodeća brzina primarne jezgre u industriji pametnih telefona. Uz ultrabrzi Qualcomm® Adreno TM 650 GPU, POCO F3 pruža izvrsno iskustvo igranja, a zahvaljujući uparivanju s LPDDR5 RAM-om i pohranom UFS 3.1, osigurava bolje mogućnosti paralelnog obavljanja više zadataka. POCO F3 dolazi s učinkovitim 7nm procesorom te LiquidCool Technology 1.0 Plus.

POCO F3 zadovoljava sva najnovija mjerila u segmentu povezivosti zahvaljujući Snapdragon X55 5G Modem-RF sustavu za munjevito brzo 5G povezivanje* koji dolazi s podrškom za većinu globalnih mrežnih opsega. Uređaj, također, podržava Wi-Fi 6, čime bez problema konkurira pametnim telefonima najboljih performansi.

Zvjerski 6.67" AMOLED zaslon & premium dizajn

POCO F3 120Hz visoka brzina osvježavanja pruža neviđenu glatkoću prilikom igranja na velikom 6,67 " AMOLED zaslonu. Ova zvijer, također, ima jednu od najsitnijih točkica u industriji od samo 2,76 mm. Uz to, 360 Hz brzina uzorkovanja na dodir i fino podešeni algoritam dodira omogućuje telefonu da izuzetno brzo reagira na dodir prsta. MEMC tehnologija, dodajući do 60 sličica u sekundi, dodatno poboljšava glatkoću video sadržaja.

Zaslon s certifikatom HDR10 +, uz True Display i True Color značajke, pruža uistinu ugodno iskustvo gledanja uz živopisne i vrlo precizne boje. Unaprijeđeni E4 materijal donosi najveću svjetlinu zaslona na 1300 nita i pomaže smanjiti potrošnju energije za 15% u usporedbi s E3 materijalom posljednje generacije.

Napravljen od neklizajućeg materijala, debljine od samo 7,8 mm i 196 g težine, POCO F3 pruža osjećaj ugodnosti i sigurnosti u ruci. Istodobno, Corning® Gorilla® Glass 5 s prednje i stražnje strane daje telefonu čvrstu zaštitu.

Zvjerska zabava s Dolby Atmos®, AI trostrukom kamerom i puno više

Dvostruki zvučnici koji se sastoje od glavnog zvučnika smještenog sa strane i sekundardnog zvučnika na vrhu, POCO F3 proizvodi vrhunski zvuk visoke razlučivosti. POCO F3 prvi je POCO uređaj koji sadrži Dolby Atmos® tehnologiju zvuka**, čime podiže kvalitetu zvuka kako bi korisnici potpuno uživali u igranju, videozapisima i glazbi, bez obzira slušaju li sadržaj kroz slušalice ili ugrađene zvučnike.

„Radujemo se lansiranju POCO F3 serije i to ne samo zato što smo oduševljeni da se izvanredno iskustvo Dolby Atmos proširilo na pametne telefone iz POCO-a, već smo i ponosni na spektakularni rad POCO-a na omogućavanju vrhunsko iskustva zabave na POCO F3 pametnom telefonu", rekao je Mahesh Balakrishnan, potpredsjednik Audio Business Consumer Entertainment Group u Dolby Laboratories.

POCO F3 dolazi s trostrukom AI kamerom i bezbroj inovativnih značajki koji pomažu u unaprjeđenju vještina fotografiranja. Stražnje kamere sastoje se od 48 MP glavne kamere s 1,6-milimetrskim 4-u-1 velikim pikselom, ultraširoke leće od 119° i 5MP telemakro kamere koja podržava autofokus od 3 cm do 7 cm. Ova fino podešena kombinacija omogućuje zapanjujuće i detaljne slike visoke razlučivosti brzinom munje. Prednja kamera od 20MP, također, podržava selfie u noćnom načinu rada.

Za razliku od većine pametnih telefona s dvostrukim mikrofonima, POCO F3 dolazi s trostrukim mikrofonima i Audio Zoom značajkom. Prilikom snimanja videozapisa, namjenski treći mikrofon sa stražnje strane omogućuje uređaju da „zumira" zvuk zajedno sa slikom, snimajući jasan zvuk udaljenih scena i znatno poboljšavajući prijem zvuka tijekom snimanja. U međuvremenu, linearni X-osni haptički motor pruža kratke, oštre vibracije kako bi upotpunio flagship iskustvo zabave.

POCO F3 opremljen je izvanrednom 4,520mAh (typ) baterijom koja se može napuniti brzinom munje zahvaljujući Middle Middle Tab (MMT) tehnologiji koja koja učinkovitije usmjerava električnu struju u uređaj. S brzim punjačem od 33 W u kutiji, uređaj se može napuniti do 100% u samo 52 minute ***.

POCO F3 dolazi u tri boje, Arctic White, Night Black and Deep Ocean Blue te u dvije memorijske varijante 6GB + 128GB i 8GB + 256GB.

6GB + 128GB: Preporučena maloprodajna cijena od 349 EUR putem službenih e-commerce kanala.

8GB + 256GB: Preporučena maloprodajna cijena od 399 EUR putem službenih e-commerce kanala.

Za informacije vezane uz dostupnost i cijene, posjetite stranicu po.co.

POCO X3 Pro - Upravo ono što trebate, čak i više od toga

Flagship performanse - Veća brzina

POCO X3 Pro dolazi s flagship performansama - Qualcomm® SnapdragonTM 860, jednom od najsnažnijih 4G mobilnih platformi koja trenutno postoji na tržištu. Ova platforma sadrži KryoTM 485 CPU sa 7nm tehnologijom procesora za vrhunske performanse do 2.96GHz s AdrenoTM 640 GPU za poboljšani prikaz grafike. U ovoj kombinaciji, platforma omogućuje uživanje u izuzetno glatkom, visokokvalitetnom iskustvu igranja, čak i za vrijeme igranja procesno zahtjevnih 3D igara.

Uz poboljšani UFS 3.1, POCO X3 Pro donosi izuzetnu brzinu čitanja i pisanja, tako da ne morate dugo čekati kako biste učitali datoteke, igre i aplikacije. Uređaj, također, ima LiquidCool Technology 1.0 Plus - rashladnu tehnologiju s bakrenom toplinskom cijevi i nekoliko slojeva grafita koji zajedno rade na smanjenju toplinskog kapaciteta uređaja.

Povratne reakcije brzinom munje - Super glatki zaslon i jedinstveni dizajn za vrhunsko igranje

POCO X3 Pro opremljen je 6,67 "FHD + DotDisplay-om s brzinom osvježavanja od 120 Hz i brzinom uzorkovanja od 240 Hz, što osigurava super responzivno iskustvo igranja niske latentnosti. Zaslon koristi DynamicSwitch za optimizaciju brzine osvježavanja za različite aplikacije te dolazi s nadograđenom zaštitom uz pomoć Corning® Gorilla® Glass 6.

POCO X3 Pro ističe se profinjenim dizajnom s tri nove privlačne boje. 3D zakrivljena stražnja strana s duginim završnim slojem prekrasno hvata svjetlost pod različitim kutovima u koju se elegantno uklapa podebljani POCO logotip i okomita crta, odnosno vertikalna pruga koja prolazi kroz sredinu. Uz to, POCO X3 Pro ima lako dostupan i precizan bočni senzor otiska prsta.

Ostanite u igri - Izuzetno dugo trajanje baterije i brzo punjenje od 33 W

Recite zbogom nervozi koju osjećate zbog lošeg kapaciteta baterije. POCO X3 Pro opremljen je baterijom ultra velikog kapaciteta 5.160mAh (typ) koja traje do dva puna dana ***. Ugrađena MMT tehnologija i brzi punjač od 33 W koji dolazi u kutiji osiguravaju napajanje uređaja brzinom munje.

Dvostruki zvučnici, smješteni na vrhu i sa strane, pružaju flagship zvuk za vrijeme streaminga i igranja. Upareni su sa živahnim vibracijama koje generira precizno podešeni Z-osni linearni motor stvoren kako bi pružio zadovoljstvo prilikom igranja.

Snimite trenutak - Detaljne slike sa četverostrukom kamerom

POCO X3 Pro djeluje kao vaš džepni videograf sa stražnjom četverostrukom kamerom i bezbroj funkcija za fotografiranje. Glavna 48MP kamera koja podržava 1.6um 4-u-1 super piksele omogućuje jasne i zapanjujuće detaljne slike. Izrazito široka leća fotoaparata od 119° nudi noćni način rada tako da se mogu snimiti prekrasne pejzažne fotografije ili grupne fotografije čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Makro kamera i senzor dubine upotpunjuju cjelokupno iskustvo uz dodatne mogućnosti kamere.

POCO X3 Pro dolazi u tri boje Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze te u dvije memorijske varijante 6 GB + 128 GB i 8 GB + 256 GB.

6 GB + 128 GB: Preporučena maloprodajna cijena od 249 EUR putem službenih e-commerce kanala.

8 GB + 256 GB: Preporučena maloprodajna cijena od 299 EUR putem službenih e-commerce kanala.