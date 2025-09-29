Energetska tranzicija i digitalizacija u fokusu najvećeg okupljanja inženjera elektrotehnike

Bol na Braču 2. i 3. listopada postaje središte hrvatske elektrotehničke struke - održavaju se 17. Dani inženjera elektrotehnike u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Ovogodišnji program donosi tri ključne teme sadašnjosti i budućnosti: baterijske sustave za pohranjivanje energije, umjetnu inteligenciju te vodik kao zeleni energent, uz naglasak na energetsku tranziciju i digitalizaciju koje obilježavaju ovo desetljeće.

Posebnu pažnju struke sasvim sigurno će privući okrugli stol o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i graditeljstvu, u čije su donošenje prvi put uključeni i elektrotehnički inženjeri. Među istaknutim predavanjima izdvaja se izlaganje inženjera Marka Sikirice „Otvorene škole, zatvorene oči: inženjerski pristup sigurnosti vrtića i škola koji nam nedostaje", posebno aktualno nakon tragedije u zagrebačkoj osnovnoj školi.

Dani inženjera elektrotehnike već gotovo dva desetljeća povezuju stručnjake, akademsku zajednicu i donositelje odluka, stvarajući forum u kojem se oblikuju smjernice za budućnost hrvatske energetike i digitalnog društva.

Također, ugošćujući studente energetike potiču i nove naraštaje da već na pragu svojih profesionalnih puteva prepoznaju uloge koji ih očekuju.