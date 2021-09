Počinje škola, kako će završiti - ne zna se. Za sada sve izgleda fino i krasno, no vjerojatnije je da će se povećavanjem broja zaraženih stvari drastično mijenjati... ako smo do sada nešto naučili je to da naša država sve radi odokativno i bez nekog stvarno razloga ili utemeljenja u znanosti nego je sve prepušteno straničkoj iskaznici...

HDZ smije sve, svugdje i kad želi, ostatak Hrvata mora se povinovati Vrhovnom vođi ili će završiti u zatvoru, problemu, kaznama i sličnom.

Pitati zašto je to tako je već toliko izlizano da je već dosadno - da, Hrvati nisu previše pametan narod i vole kad imaju gazde koji ih gaze... i to smo naučili u povijesti. To što nam je sada gazda lik kojeg štipaju briselski birokrati za guzicu je samo nastavak propadanja hrvatskog bića koji nikad u povijesti nije napravio pošteni cirkus.

Osim Stojedinice, u novoshvaćenoj povijesti RH (onoj koja počinje s Franjom i nastavlja se s Andrejom, s tim da petnaestak godina u međuvremenu je izbrisano iz kolektivne memerije) možemo se samo referirati na legendarnog George Carlina, genijalnog komičara:

"Svi se bune oko političara. Svi misle da su oni loši. E sad, što ljudi misle otkud su ti političari došli? Ne padaju s neba. Ne prelaze iz druge dimenzije u našu. To je ono što proizvodi naš sustav - smeće unutra, smeće van. Ako imate sebične, ignorantne građane, dobit ćete sebične, ignorantne političare".

No, dakle, što će biti ove godine u školi? Kako sada stoje stvari, maske morati nositi učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te od prvog do četvrtog razreda u gimnazijama, ako u razredu nije osiguran razmak od 1,5 do 2 metra između učenika

U situacijama gdje je taj razmak manji i ukoliko je epidemiološka situacija u tom području povoljna, pojasnio je, onda ravnatelj može zatražiti i, u suradnji s lokalnim stožerom, donijeti odluku o tome da se maske ne moraju koristiti.

Međutim, maske su obavezne koristiti se u zajedničkim prostorima (hodnici, izvan učionica, školskom prijevozu).

Dakle, šef "Stožera", veleučeni profesor ONO i DSZ Davor Božinović naredio je tako... za sada.

Uživajte, neinteligentni narode... da ne kažemo nešto gore i točnije.