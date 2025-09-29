Huawei Watch GT 6 serija, s do 21 dan trajanja baterije, od sada je u prodaji i u Hrvatskoj

Najnoviji Huawei Watch GT 6 pametni satovi od sada su dostupni i na hrvatskom tržištu. Nedavno lansirani na globalnom događaju u Parizu, satovi iz serije već su generirali veliki interes javnosti te pozitivne recenzije. Inspirirani motom „Ride the Wind", novi modeli iz GT serije osmišljeni su za sve koji teže aktivnom načinu života, pružajući osjećaj slobode i lakoće. Huawei Watch GT 6 odlikuje se elegancijom i modernim dizajnom, dugotrajnom baterijom, a sadrži i napredne značajke za praćenje zdravlja i sportskih aktivnosti. Svi koji se odluče kupiti neki od modela iz Huawei Watch GT 6 serije, dobit će voucher u vrijednosti 30 eura za Watch GT 6 Series.

Dugotrajna baterija i precizna GPS tehnologija

Huawei Watch GT 6 serija donosi bateriju s 65% većim kapacitetom u odnosu na prethodnu generaciju. Modeli WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6 (46 mm) mogu trajati do čak 21 dan, dok WACTH GT 6 (41 mm) nudi do 14 dana trajanja baterije. Bilo za svakodnevno nošenje ili duga putovanja, ovi satovi osiguravaju pouzdanost bez potrebe za čestim punjenjem.

Nova generacija Sunflower GPS sustava omogućuje iznimno precizno pozicioniranje, ključno za aktivnosti poput trail trčanja, biciklizma i planinarenja. Uz detaljnu analizu rute, tempa, udaljenosti i visinskih razlika, korisnici dobivaju dodatnu sigurnost pri kretanju u zahtjevnim ili izoliranim područjima.

Elegantan dizajn i vrhunski materijal

Moderni dizajn ove serija odlikuje se podignutim okvirom oko brojčanika i zaslonom koji je 5,5% veći od prethodnog modela, uz vršnu svjetlinu zaslona do 3000 nita za izvrsnu vidljivost čak i na izravnom suncu. Svi modeli izrađeni su od izdržljivih, ali sofisticiranih materijala - safirnog stakla, kućišta od titanija i nano keramike. Dostupni su s tri varijante remena - smeđim, srebrnim i crnim, što ih čini prikladnima za poslovne, ležerne ili sportske prigode. Model WATCH GT 6 (46 mm) donosi poseban dizajn sa svježom zelenom bojom i trobojnom gradacijom, dok WATCH GT 6 (41 mm) ima inovativne zglobne kopče za dodatnu udobnost i savršeno prianjanje.

Napredne funkcije za sport i trening - virtualni mjerač snage

Ova serija pametnih satova prva je u Huawei ponudi koja uključuje virtualni mjerač snage (power meter), posebno koristan za bicikliste. Uz pomoć sofisticiranih algoritama i testiranja u aerodinamičnom tunelu, sat omogućuje točno mjerenje intenziteta vožnje u stvarnom vremenu, precizno gotovo kao profesionalna oprema. Osim toga, Huawei Watch GT 6 nudi dodatne opcije za trail trčanje, skijanje i golf, pružajući detaljne analize i uvid kako bi korisnici mogli pratiti svoj napredak i poboljšati formu.

Potpuno novo iskustvo praćenja zdravlja uz novi TruSense sustav

Huawei Watch GT 6 serija koristi novi TruSense sustav, koji omogućuje sveobuhvatan i napredan nadzor zdravlja. Sat analizira kardiovaskularno stanje, prati otkucaje srca danju i noću te uključuje HRV indikator (varijabilnost otkucaja srca), vrlo traženu opciju među sportašima za procjenu oporavka i učinkovitosti treninga. Osim fizičkih pokazatelja, uređaj prati i emocionalno stanje, razinu aktivnosti, kvalitetu sna i zdravlje srca, uz korištenje pametnih algoritama koji nude personalizirane preporuke za zdravije navike.

Cijene, dostupnost i posebna ponuda

Pametni satovi HUAWEI WATCH GT 6 Series lako se povezuju s Android i iOS uređajima, a u prodaji su na hrvatskom tržištu po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm - 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli mogu se kupiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Do 31. listopada svi kupci dobit će i vaučer od 30 EUR za WATCH GT 6 Series.

Osim pametnih satova Watch GT 6, ove jeseni na hrvatsko tržište stižu i Huawei FreeBuds 7i bežične slušalice, Huawei Watch Ultimate 2 pametni sat, a nakon MatePad 11.5, dolazi i novi tableti.

Za više informacija posjetite HUAWEI službenu stranicu.