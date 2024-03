Casino industrija mijenja se iz godine u godinu. Početkom prošlog stoljeća igrači su na raspolaganju imali tek jednostavne mehaničke slot aparate, dok su današnji online slotovi krcati zabavnim značajkama, što uključuje čak i lov na milijunske nagrade.

Ponuda igara dostupnih u casinima stalno se širi. Danas su tu uz video slotove još i brojne kartaške igre, igre s kockicama, rulet pa i vrtnja kola sreće. Nije više rijetkost da vam priređivač casino igara nudi više od tisuću različitih opcija za kockanje, a brojka je dodatno povećana otkad je ovaj tip zabave prebačen na Internet.

Nema sumnje, online casino se pokazao kao neka sasvim druga priča u odnosu na zemaljske kockarnice i automat klubove. U njemu su se pojavile pogodnosti kakvih prije nije bilo, zbog čega bilježi značajan rast korisnika posljednjih godina u Hrvatskoj. Donosimo nekoliko značajki internetskih kockarnica zbog kojih su uspjele privući stotine tisuća igrača u svoje sučelje...

Darovi koji su bili nezamislivi

Ono po čemu se online casino odmah istaknuo u odnosu na fizičke kockarnice definitivno su bili njegovi bonusi. Naime, niži troškovi poslovanja omogućili su web stranicama za kockanje da ponude svojim korisnicima vrijedne darove.

U automat klubovima i hotelskim kockarnicama igrati s besplatnim sredstvima prava je rijetkost. Zato je online casino brzo privukao pažnju na sebe i okupio velik broj igrača.

Kako piše kasino.hr, bonus u online casinima dostupan je odmah nakon registracije, a na raznolike darove možete računati i kao aktivan igrač. Sve kreće od besplatnih vrtnji za slot automate, a tu je i konkretan novac namijenjen različitim casino igrama.

Bonus vam online casino uvijek dodjeljuje uz točno određena pravila korištenja. To znači da ga ne možete isplatiti prije nego što ispunite postavljene uvjete. Pravila reinvesticije bonusa razlikuju se od casina do casina pa treba paziti koji ćete prihvatiti. No, unatoč tome i dalje se radi o darovima koji predstavljaju važan korak naprijed u odnosu na igru bez bonusa u zemaljskim kockarnicama.

Širok izbor igara i milijunske isplate

Svaki online casino će vam ponuditi barem tisuću različitih igara. U pitanju je raskošna kolekcija za koju će vam trebati mjeseci da je detaljno istražite.

U automat klubovima i zemaljskim kockarnicama puno je skromniji izbor igara. To nije iznenađenje, jer tisuću uređaja ne bi stalo u prostoriju. Međutim, na Internetu ima mjesta za neograničen broj igara i online casina to vješto koriste.

Što je najbolje, RTP iliti povrat igraču veći je na casino igrama na Internetu, u odnosu na uređaje u fizičkim poslovnicama. To posebno vrijedi za stolove čiji povrat ide sve do 98%, a u automat klubovima rijetko premašuje 95,50%.

Svoju popularnost internetske kockarnice duguju i jackpot nagradama. U pitanju su slot automati na kojima glavni zgoditak raste sa svakim uključenim korisnikom, sve dok ga onaj najsretniji ne zgrabi. U našoj zemlji već je isplaćen jackpot veći od 3 milijun eura u online casinu. To je veća cifra nego što trenutno nude Loto 7 i Loto 6. Zemaljske kockarnice tome se nikad nisu približile sa svojim jackpot nagradama.

Igra bilo kad i bilo gdje

Za kraj, treba dodati da online casino možete igrati baš u svako doba dana, bilo gdje da se nalazite. Naime, takve web stranice su odlično prilagođene ekranu pametnog telefona. Neke od njih nude vam čak i nativnu aplikaciju za kockanje.

To je odlično za sve one koji se vole opuštati uz casino igre. Prednost mobilnog kockanja svakako je i to što je sasvim diskretno, za razliku od odlaska na fizičku lokaciju na kojoj se priređuje ovaj tip zabave.

Sve to je dovelo online casino do popularnosti kakvu slot aparati, rulet i kartaške igre nisu mogli dosegnuti dok ste ih mogli igrati isključivo u zemaljskim kockarnicama. To vjerojatno nije kraj uspona web stranica za kockanje, jer dok god isplaćuju pojedinim sretnim dobitnicima milijunske nagrade, interes za njima će postojati.