Gordana Kovačić kreatorica je suvremenog prilaza i populariziranja književnosti, posebice poezije u svom jedinstvenom Poetskom trenu

Za početak, Vi ste osoba mnogih interesa, od znanosti preko jazza do radija.

- Oduvijek me zanimalo više stvari istodobno. I mislim da je to tako kod većine ljudi. Inače bi na koncerte išli samo glazbenici, na izložbe slika samo slikari... Vjerojatno su intenziteti interesa različiti, a kod nekih ljudi se interesi pa i aktivnosti odvijaju potiho, intimne su naravi pa njihova širina interesa nije toliko vidljiva. Da, volim znanost i taj intelektualni izazov, uživam u jazzu, a volim i radio - ne samo kao medij nego i kao malu kutiju, uređaj koji je uvijek tu negdje uz nas, u kuhinji, u sobi...kao dobar stari prijatelj.

Kako je došlo do interesa za poeziju?

- Mislim da je to bilo u školskoj dobi kada smo bili izloženi čitanju pjesama u školskoj nastavi, a onda smo i sami sastavljali rimovane stihove mamama, prijateljima u tada popularnim spomenarima, pa one potajne pjesmice u našim dnevnicima svojim prvim dječjim simpatijama... A krajem srednje škole mogu reći da je počelo ono „odraslo" zanimanje za poeziju. Nisam se okušala u pisanju poezije. Nisam za to osjećala poziv. U kreativnom, stvaralačkom smislu više su me tada zanimale druge stvari, a pjevanje jazza je jedna od njih.

Kreirali ste platformu Poetski tren,koja djeluje kao kanal na You Tubeu i na Facebooku.

- Da, Poetski tren kao rezultat dugogodišnjeg intimnog prijateljevanja s poezijom i divljenja koje osjećam prema pjesnicima izrastao je u digitalnu platformu kojom na neobičan, originalan način želim popularizirati suvremenu poeziju, u prvom redu hrvatsku. Mislim da prosječan Hrvat i ne sluti koliko snažnih pjesnika imamo. Na YouTube kanalu i na Facebook stranici jedinstvenog naziva - Poetski tren - svatko može u bilo kojem trenutku uživati u velikom izboru pjesama hrvatskih autora, ali i pokojeg stranog. Zbirka se gotovo iz tjedna u tjedan obogaćuje novim naslovom, a riječ je o poetskim video radovima u kojima su integrirani poezija, odnosno govorna interpretacija odabrane pjesme, te likovni i glazbeni prilog. Vrijedi provjeriti!

Poetski tren je ostvario značajan broj pregleda.

- Poetski tren postoji oko godinu i pol dana. Trenutno sadržava stotinjak naslova koji su na YouTubeu ukupno ostvarili više od 24 tisuće pregleda. Taj broj kontinuirano raste što pokazuje da interesa za poeziju ima, a i da Poetski tren ostvaruje svoj temeljni cilj, a to je približavanje suvremenog hrvatskog pjesništva svim ljudima. Pratitelja na Facebooku ima skoro tisuću. Jednako raduju, s jedne strane, reakcije zaljubljenika u poeziju i samih pjesnika te s druge strane, reakcije i priljev onih pratitelja koji su do Poetskog trena slabo čitali poeziju, a sada su baš uronili u nju pa makar se to zadržalo samo na praćenju Poetskog trena.

Povezujete poeziju, glazbu i likovnu umjetnost. Čini se vrlo zahtjevno.

- To je točno. Zadatak je vrlo zahtjevan. I delikatan. Treba iznaći balans između tih triju umjetnosti, takav da glazba i likovnost uzdižu poeziju, nježno je nose. Tu je, naravno, i interpretacija poezije koja također iziskuje poseban dar i žar. A rezultat je višestruki užitak za posjetitelja Poetskog trena. Istodobno se ostvaruje promocija ne samo pjesnika nego i glazbenika i vizualnih umjetnika čija su djela utkana u poetski video kao multimedijski sadržaj kojim se predstavlja odabrano pjesničko djelo.

Doktor ste logopedije.

- Da, doktorirala sam na problemskom području glasa. Zvuk ljudskoga glasa iznimno me zanima. Doživljavam ga kao najljepši glazbeni instrument. Katkad taj instrument izgubi svoju ljepotu pa mu treba pomoći da povrati stari sjaj. Tu nastupaju logopedi specijalizirani za glas koji će putem terapijskih postupaka i vježbi, savjetima i edukacijom pomoći povratiti dobru formu i kondiciju glasu, a onima bez problema pomoći održati pa i poboljšati kondiciju.Uz taj dio zanima me i onaj istraživački koji se ogleda u velikom broju originalnih znanstvenih istraživanja i sveučilišnom udžbeniku o glasu osoba koje ga koriste profesionalno. A posebno su vrijedna i gostujuća predavanja kada sam u prilici prenijeti svoje znanje mlađima.

Zaposleni ste kao spikerica.

- Da, profesionalna sam spikerica pa uz to što glas znanstveno proučavam, istodobno ga koristim u svakodnevnom poslu. Razumljivo je da visok akademski stupanj, stručnost za glas, pomažu u spikerskom poslu i mentorskom radu s onima kojima treba poboljšati glasovni i govorni status. Volim svoj posao i volim pojasniti ljudima tko su spikeri jer nas često poistovjećuju sa svim osobama koje govore u mikrofon što nije točno. Spikeri su vrhunski govorni profesionalci koji se u programu radija ili televizije ističuprivlačnom, markantnom bojom glasa, izvrsnom dikcijom, ispravnim naglašavanjem riječi...ukratko izrazito kultiviranim i profinjenim govorom, a tu je i superiorna izvedba teksta bilo da je riječ o čitanju vijesti, najavnica, promidžbenih poruka, proznih tekstova, putopisa, filozofskih eseja ili poezije.

Što je u planu?

Nastaviti razvijati i širiti Poetski tren jer duboko vjerujem u njega. Platforma je u potpunosti prilagođena pandemijskim uvjetima u kojima živimo, no i zahtjevima digitalnog doba i digitalnoj generaciji, novim načinima čitanja. Tu je i podrška Hrvatskog društva pisaca koje je prepoznalo vrijednost platforme pa vjerujem da ćemo u budućnosti zajednički napraviti još mnogo dobrih stvari za poeziju i promociju hrvatskih pjesnika, no i drugih umjetnika koji se u sve većem broju kreativno uključuju u Poetski tren.