Novi poljski Max Original dokumentarni film „Pianoforte“(Pianoforte) dostupan je na HBO Max streaming platformi.

U preliminarnom krugu ih je 160. Zatim oko osamdeset. Pa četrdeset. Na kraju samo deset sretnika ide u finale. Ovo su natjecatelji legendarnog Chopinova međunarodnog pijanističkog natjecanja koje se održava svakih pet godina u Varšavi u Poljskoj. „Pianoforte" prati eklektičnu skupinu mladih glazbenika iz cijelog svijeta koji su se od djetinjstva pripremali za ovu priliku koja se pruža jedanput u životu, a jedan od natjecatelja je i Alexander Gadjiev, slovensko-talijanski pijanist.

Nudeći rijedak pogled iza kulisa na trijumfalne uspone i porazne padove natjecanja, redatelj Jakub Piatek bilježi intenzivan pritisak s kojim se ti glazbenici suočavaju u iskustvu koje kombinira suze iscrpljenosti i očaja s ekstatičnom radošću sviranja.

„Pianoforte" je i svjedočanstvo o snazi izvanredne glazbe i intimni portret odrastanja mladih pijanista koji prolaze kroz žestinu natjecanja, intenzivne treninge, nova prijateljstva i puno drame.

Film je režirao Jakub Piątek, dok su producenti Maciej Kubicki (Telemark) u koprodukciji s HBO Maxom, Fryderyk Chopin Institute, Arte, ZDF, Ventana Film, Mazovia Institute of Culture, MX35, a sufinancirao ga je Poljski filmski institut.

Svjetska premijera je održana na Sundance Film Festivalu, nakon čega je uslijedila europska premijera na CPH:DOX-u, te je nagrađen na Visions du Reel (nagrada publike), It's All True (posebno priznanje), Millenium Docs Against Gravity (nagrada publike, najbolja produkcija), Młodzi i Film (nagrada za najbolju režiju), Montclair Film Festival (posebno priznanje za montažu), te je nominiran za nagradu IDA - najbolji glazbeni dokumentarni film i nagradu MPSE Reel za izvanredna postignuća u glazbenoj montaži. Također je nominiran za nagradu Polish Eagle koja je biti objavljena 4. ožujka.