MMD, vodeći stručnjak za monitore i licencirani partner za Philips monitore, predstavlja nove LCD monitore sa SmoothTouch tehnologijom i anti-glare premazom protiv odsjaja: Philips 172B9TL model (43.2 cm) i Philips 242B9TL model (dijagonala 23.8 inča / 60.5 cm).

„U današnjem svijetu vođenim tehnologijom, touch screen zasloni su toliko cijenjeni da se mogu primijeniti u širokom spektru industrija: kada god se osvrnete oko sebe, možete vidjeti takve uređaje, npr. u maloprodaji, prijevozu, ugostiteljstvu, obrazovanju, zdravstvu itd. Procjenjuje se da će globalno tržište touch screen zaslona rasti u smislu kumulativne godišnje stope rasta (CAGR) u sljedećih 7 godina za 7,5 posto i doseći 100,2 milijarde američkih dolara do 2027.1 godine.", istaknuo je Cesar Acosta, projektni menadžer MMD Monitors & Displays u Europi.

Otporan interaktivni monitor sa udobnošću upravljanja

Novi monitori imaju SmoothTouch tehnologiju, što znači da zaslon koristi projiciranu kapacitivnu tehnologiju u 10 točaka za fluidni odgovor. Zaštitni sloj na staklu osigurava zaštitu od ogrebotina do 7H. To je vrlo važno za određene industrije kao što su trgovina na malo, supermarketi, logistika i HoReCa gdje im je potrebno pouzdano i otporno rješenje za pokretanje njihovih aplikacija. Slike na monitoru su kristalno jasne, čistih boja i sa velikom jasnoćom zahvaljujući anti-glare premazu koji smanjuje odsjaj monitora stoga vam nije potreban dodatna zaštita za udobnost očiju, u zatvorenom ili na otvorenom prostoru gdje je svjetlo usmjereno izravno na monitor. Ovi Philipsovi monitori također zadovoljavaju međunarodnu IP65 oznaku (samo prednja strana) za otpornosti na vodu i prašinu. To osigurava zaštitu od prskanja vode i prašine koja se može dogoditi tijekom uporabe.

Jačanje produktivnosti

Dva nova monitora imaju HDMI priključak koji osigurava univerzalnu digitalnu povezivost, dva USB 3.1 utora za brzi prijenos podataka i DisplayPort vezu. Kako bi se osigurala još bolja korisnička produktivnost, novi monitori se mogu koristiti sa: vlastitim prstom, olovkom od provodljivog materijala ili gume i određenim rukavicama2, čineći iskustvo što jednostavnijim. Novi touch screen monitori veličine od 17 inča i 24 inča također nude i Philips SmartStand sa Z-strukturom koji omogućuje glatki nagib, podešavanje visine i preklapanja za različite ergonomske položaje te VESA nosač za maksimalnu fleksibilnost.

Savršeni vizuali

Dobivanje najbolje digitalne slike i produktivnosti lake za gledanje bitno je i za posao, ali i za zabavu. Uz nove Philips monitore sa touch screen zaslonom možete imati sve. Oba modela nude SmartContrast tehnologiju koja automatski podešava boje i intenzitet pozadinskog osvjetljenja za bogate crne detalje i odlično vizualno iskustvo. Štoviše, Philips monitor 242B9TL ima poboljšanu Full HD 1920 x 1080 rezoluciju za realne boje. No, vizualna kvaliteta mora biti i udobna za oči, stoga ovi modeli također imaju LowBlue način rada i Flicker-Free tehnologiju koja smanjuje treperenje slike za udobnije gledanje.

Monitori bez postolja

Uz ove nove modele, MMD najavljuje i nove verzije prethodno najavljenih touch screen monitora - 242B9T, 222B9T, 172B9T i 162B9T modele, koji sada dolaze bez postolja. Ovi modeli su dobra opcija za one koji žele koristiti VESA postolje za fiksne instalacije. To će također pomoći zaštiti okoliša jer nema potrebe za uklanjanjem postolja, što će dati više fleksibilnosti i optimizacije budžeta za klijente i partnere. Dostupni modeli u Hrvatskoj su Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN i 162B9TN po preporučenim maloprodajnim cijenama od 2.645 kn, 2.266 kn, 2.494 kn te 1.887 kn.

Novi Philips 172B9TL i Philips 242B9TL monitori će biti dostupni su po preporučenim maloprodajnim cijenama od 2.797 te 3.024 kune.

Više informacija o Philips monitorima: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors