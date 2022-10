Displacement / Planiska 7 izložba je fotografija umjetnice Petre Slobodnjak kojom se otvara jesenski program u Galeriji Događanja. Otvorenje izložbe je u petak, 7. listopada u 19:00 sati, a izložba će se moći razgledati do 24. listopada.

Petra Slobodnjak je punih petnaest godina živjela na istoj adresi, u istoj stambenoj zgradi, i to od trenutka dolaska iz rodnog grada u Zagreb na studij pa sve do preseljenja u vlastitu nekretninu. Tih je petnaest godina provedenih na istom mjestu za Petru bilo formativno na puno načina. Kroz to je vrijeme, kako bi umanjila osjećaj izoliranosti, Petra potaknula interakciju između sustanara zgrada, što je preraslo u proces stvaranja aktivnog suživota, pa i prijateljstva ljudi različitog socijalnog predznaka, različitih stavova i životnih navika.

Rad Planinska 7 prije svega je dugotrajan, iznenađujuće uspio socijalni eksperiment u kojem je Petra Slobodnjak odigrala dvostruku ulogu: pokretača i sudionika.

Fotografije zajedničkog života stanara Planinske 7, nižu se poput prizora iz neke predstave ili serije o obitelji čiji su članovi izuzetno bliski, no pomalo čudnih navika. Čak i situacije koje naprvu djeluju kao uobičajene, pomnijim promatranjem pokazuju detalje koji u gledatelju stvaraju niz pitanja. Važno je napomenuti da se u Planinskoj 7 ne radi o insceniranoj fotografiji. Petra Slobodnjak fotografirala je situacije koje su se pred njom (i s njom) odvijale. Fotografijama su pridružene i priče, crtice iz života, koje Petra donosi vještom naracijom, vrlo živo, britko, duhovito, oživljavajući dodatno likove s fotografija. Osim što nam pruža uvid u detalje (su)života živopisnih stanara jedne adrese, suptilno osobnim pričama podastire nam kroniku našeg doba u lokalnom i globalnom kontekstu istovremeno mu prkoseći.

Rad Displacement / Planinska 7 zoran je primjer činjenice koliko oblikujemo okolinu vlastitim akcijama. Akcija se po inerciji nastavlja i dalje, kretanje koje je inicirala Petra više se ne može zaustaviti. Pod drugim uvjetima, s drugim akterima, ono se nastavlja.

Web stranica: https://www.knap.hr/centar/izlozbe/

Izložba: 7. - 24. listopada 2022., Galerija Događanja

O autorici:

Petra Slobodnjak rođena je u Bjelovaru 1988. godine. Diplomirala je 2012. godine na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, smjer Dizajn grafičkih proizvoda. Od 2014. godine radi kao slobodnjak, nezavisni profesionalac, na području grafičkog dizajna i fotografije. Fotografske radove proteklih je godina izlagala na sedam samostalnih te nekoliko skupnih izložbi. Članica je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU), Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD). Fotografkinja je Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO (od 2016.). Završila je Restart školu dokumentarnog filma. Dobitnica je stipendije američke agencije VII. Petra Slobodnjak živi i djeluje u Zagrebu.