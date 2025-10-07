Teorije zavjere oduvijek su privlačile pozornost javnosti. U vremenu kada su informacije lako dostupne, paradoksalno je koliko se brzo šire dezinformacije i apsurdne tvrdnje. Iako neke teorije zavjere mogu biti zabavne ili intrigantne, druge su toliko besmislene da izazivaju smijeh - ili zabrinutost zbog ljudske lakovjernosti. Donosimo pet najglupljih teorija zavjere ikada.

1. Zemlja je ravna



Unatoč stoljećima znanstvenih dokaza, fotografijama iz svemira i osnovnoj logici, tzv. „flat eartheri" i dalje vjeruju da je Zemlja ravna ploča. Prema njima, svi astronauti, znanstvenici i svemirske agencije uključeni su u globalnu zavjeru kako bi „sakrili istinu". Argumenti poput „da je Zemlja okrugla, ljudi na južnoj hemisferi bi pali" dovoljno pokazuju zašto ova teorija zaslužuje prvo mjesto na listi apsurda.

2. Gušteri-vladari (reptili među nama)



Britanski autor David Icke popularizirao je ideju da svijetom vlada rasa izvanzemaljskih guštera prerušena u ljude. Prema toj teoriji, mnogi svjetski lideri - od britanske kraljevske obitelji do američkih predsjednika - zapravo su reptili koji kontroliraju čovječanstvo putem manipulacije i straha. Iako zvuči kao zaplet iz znanstveno-fantastičnog filma, tisuće ljudi širom svijeta i dalje vjeruju u ovu teoriju.

3. Teorija o „chemtrailovima"



Bijeli tragovi koje avioni ostavljaju na nebu, prema nekima, nisu kondenzacijski tragovi, već „kemijski oblaci" kojima vlade i korporacije truju stanovništvo, kontroliraju umove ili mijenjaju klimu. Znanstvenici objašnjavaju da se radi o običnoj kondenzaciji vodene pare na visokoj nadmorskoj visini, no to ne sprječava pristaše teorije da traže „dokaze" u svakom oblaku.

4. Elvis Presley je živ



Od smrti Elvisa Presleya 1977. godine, kruže tvrdnje da kralj rock'n'rolla zapravo nikada nije umro. Ljudi navodno viđaju „Elvisa" na benzinskim postajama, u supermarketima i na koncertima tribute bendova. Iako je tijelo identificirano i sahranjeno, mit o živom Elvisu živi dalje - jer neki jednostavno ne mogu prihvatiti da su njihovi idoli smrtnici.

5. CERN i otvaranje pakla



Kad je 2008. godine pokrenut Veliki hadronski sudarač, pojavila se teorija da znanstvenici iz CERN-a pokušavaju otvoriti portal u drugi svemir - ili čak u pakao. Neki su tvrdili da će eksperiment stvoriti crnu rupu koja će progutati Zemlju. Petnaest godina kasnije, svijet još uvijek postoji, a jedini „pakao" koji su znanstvenici otvorili jest onaj s beskrajnim količinama internetskih komentara.

Zaključno, teorije zavjere pokazuju koliko lako ljudi mogu povjerovati u nevjerojatno, pogotovo kad im ono djeluje uzbudljivije od istine. Smiješne su - ali i upozoravajuće. U svijetu prepunom lažnih vijesti, kritičko razmišljanje postaje važnije nego ikad.