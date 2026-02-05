Doista, tek poneki umjetnik istakne se sa svojim stvarno originalnim pristupom i autorskim djelom kreiranja novostvorenog paralelnog svijeta.

Ukazuje se čudesna struktura, do tada nepoznata i posve izvorna.

Josip Ivanović, akademski slikar, suvremeni je hrvatski likovni umjetnik i uspješni kreator jednog takovog novog svijeta, paralelnog svijeta, nastalog kao samosvojna i izazovna pojava u njegovim brojnim ciklusima Carlings.

Carlings je niz ciklusa posvećen jedinstvenom i tako prepoznatljivom elementu svakidašnjeg života.

Riječ je o automobilu.

Na impresivnim slikama, često na velikim formatima, maleni, stilizirani automobili žive u skupinama, u rojevima, zgusnuti, zbijeni, bliski naizgled jedan drugom, dodiruju se i međusobno osjećaju nazočnost onih drugih i žive kontinuirano u zelenilu ( koje se sve više uočava i povećava na mnogim novijim slikama Josipa Ivanovića, kao mogući nagovještaj promjena, korigiranja), budimo posve iskreno, poput ljudi, poput ljudske zajednice, poput čovječanstva i kroz prošlost i kroz sadašnjost i kroz budućnost.

Automobili, mali, okruglasti, zgodni i na svoj način lijepi žive svoj auto vijek u svijetu skrojenom po njihovoj mjeri, u sustavu njihova mnoštva i možebitne jednakosti.

Josip Ivanović na vrlo velikim formatima, u akrilu, donosi pred nas zagonetne kompozicije mnoštva istih ili jednakih u prostoru koji je na svoj način lijep i pogodan za život.

Brojni automobili čine skupine sa značajnim brojem istih, uredno posloženih, u istom pravcu, u istom ritmu, univerzalno.

Carlings je iznimni niz ciklusa s motivima automobila u neobičnoj konstrukciji novokomponiranog svijeta, po njihovoj mjeri.

Cijeli je taj nesvakidašnji svijet prikazan u razigranom kolorizmu, prpošan i razigran, sa snažnim i sugestivnim bojama.

Motiv koji umnaža svako pitanje u središtu je pozornosti.