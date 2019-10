Mnogim se roditeljima pametni sat čini kao savršena alternativa za pametni telefon kada je u pitanju nadzor djeteta, osobito pošto uđe u tinejdžerske godine i krene u srednju školu.

Dijete može slati ​​i primati pozive iz skupa kontakata koje odaberu roditelji, slati i primati glasovnu poštu te pritisnuti SOS tipku koja alarmira roditelje u hitnim slučajevima.

No to nije sve. Zahvaljujući GPS trackeru, roditelji mogu pratiti djetetovu lokaciju na svojem pametnom telefonu te imati uvid u to s kim njihovo dijete razgovara putem pametnog sata.

Medijski stručnjaci, međutim, upozoravaju na problem pretjeranog nadzora, poput korištenja funkcije pametnog nadzora glasa koja roditelju omogućuje da zahvaljujući ambijentalnom zvuku jasno čuje zvukove iz okoline.

"To narušava djetetovu slobodu i privatnost", mišljenja je Kristin Langer, medijska trenerica koja djeluje uz potporu savezne vlade i javne radio-televizije u procesu savjetovanja roditelja i nastavnika kada je riječ o djeci koja koriste digitalne medije.

Kaže da su joj neki nastavnici kazali kako dio roditelja ide toliko daleko da 'prisluškuje' svojeg tinejdžera dok je na nastavi.

"Protuzakonito je to činiti u prostorima koji ne spadaju u javne prostore, a to su i škole", ističe Langer dodajući da je početak pohađanja nastave u osnovnim školama prvi korak prema neovisnosti djeteta, a idući je korak nastavak školovanja u srednjoj školi.

"Djeca koja znaju da ih roditelji prisluškuju putem pametnog sata, da čitaju njihove chatove ili ih po povratku kući pitaju: 'A s kim si brbljao na uglu 15 minuta?', takvo ponašanje smatraju izigranim povjerenjem, upozorila je.

Roditeljima preporučuje da postavke pametnog sata prilagode u suradnji s djetetom te da u dogovoru s njim odluče o tome koje će mogućnosti koristiti.

"Ako vaše dijete odgovorno koristi internet, tada će jednako odgovorno koristiti pametni telefon, a i pametni sat", zaključuje.