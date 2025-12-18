Tehnologija koja potiče kreativnost: pametni blagdanski pokloni za djecu i studente

Ovih bladgana, birajte darove koji imaju trajnu vrijednost, one koji ne samo da vesele, već i potiču učenje, kreativnost i razvoj novih vještina. Umjesto klasičnih poklona, sve više roditelja i studenata bira tehnologiju koja prati svakodnevne obaveze, ali i pomaže u razvoju novih vještina.

Upravo zato, Huawei MatePad 11.5 i Huawei FreeBuds 7i ističu se kao praktični, dugotrajni i zabavni blagdanski izbori - za djecu, tinejdžere i studente.

Huawei MatePad 11.5: savršen poklon za male kreativce i velike znalce

Za djecu koja vole crtati, istraživati i učiti, Huawei MatePad 11.5 pretvara svaki trenutak u kreativnu avanturu. Uz HUAWEI M-Pencil olovku, dijete može crtati, bojati, zapisivati i stvarati kao u pravoj umjetničkoj bilježnici, ali na još zabavniji i intuitivniji način.

Zašto je odličan za djecu?

Izuzetno fluidni 120 Hz zaslon omogućuje ugodno crtanje i glatke animacije

Precizna HUAWEI M-Pencil olovka reagira bez kašnjenja, pa je svaki potez prirodan i točan

Lagano i izdržljivo kućište idealno je za male ruke i svakodnevno korištenje

Eye Comfort značajke pomažu u zaštiti dječjih očiju tijekom duljeg gledanja

Širok izbor zabavnih i edukativnih aplikacija potiče kreativnost, logiku i razvoj vještina

Idealan i za studente

Huawei MatePad 11.5 mnogima je praktičnija alternativa klasičnoj bilježnici

Savršen za vođenje bilješki, izradu prezentacija i čitanje skripti

Uz Multi-Window mogu koristiti više aplikacija istovremeno i raditi produktivnije

Baterija koja traje cijeli dan prati ih od prvog jutarnjeg predavanja do kasnog učenja

Huawei FreeBuds 7i: poklon koji se prilagođava svakom trenutku

Bez obzira radi li se o djetetu koje voli slušati glazbu ili studentu koji pokušava učiti u bučnom okruženju, Huawei FreeBuds 7i su praktičan i svestran blagdanski poklon. Lagane su, udobne i lako se prilagođavaju različitim situacijama: kod kuće, u školi ili na fakultetu.

Prednosti koje oduševljavaju

Active Noise Cancellation (aktivno poništavanje buke) pomaže u blokiranju vanjskih smetnji - idealno za koncentraciju i učenje

Kristalno čist zvuk za glazbu, video sadržaje i online nastavu

Dugotrajna baterija omogućuje cjelodnevno korištenje bez brige o punjenju

Poklon koji se koristi svaki dan

Kombinacija Huawei MatePad 11.5 i Huawei FreeBuds 7i donosi više od same tehnologije - donosi alate za učenje, stvaranje i fokus. Djeca mogu istraživati svoju kreativnost kroz crtanje i igru, dok studenti dobivaju pouzdanog saveznika za predavanja, učenje i opuštanje.

To su pokloni koji ne završe u ladici nakon blagdana, već postaju dio svakodnevice.

Pokloni koji rastu zajedno s onima koji ih koriste.