U Zagrebu otvorena izložba Oni / They u sklopu Festivala tolerancije. Na četiri trga postavljeni su portreti četvero izbjeglica s potpisima poznatih hrvatskih fotografa

Sirijcu Toniju upravo je 1. travnja treća godišnjica dolaska u Hrvatsku. Ovdje je sad sretan, nastoji se iz svoje struke agronoma prekvalificirati za kuhara i već radi kao prevoditelj u Isusovačkoj službi za izbjeglice. Do Europe je stigao vrlo rizičnom plovidbom brodom dugim osam metara na kojem je bilo nagurano čak 40-ak ljudi, a to nikad nije detaljno ispričao svojim roditeljima koji su ostali u Siriji.

Ovih je dana kao model sudjelovao u snimanju izložbe Oni / They u sklopu pratećeg programa Festivala tolerancije koji se ove godine održava od 7. do 13. travnja. Na jučerašnjem otvorenju izložbe na Trgu bana Jelačića u Zagrebu kazao je kako je to dobar način za razbijanje predrasuda prema izbjeglicama.

Poznati hrvatski fotografi Ana Opalić, Mare Milin, Stanko Herceg i Ivan Posavec napravili su portrete četvero izbjeglica iz Sirije, Iraka i Irana čija su lica postavljena na četiri zagrebačka trga - bana Jelačića, Petra Preradovića, Republike Hrvatske i kralja Tomislava. Izložba je inspirirana projektom Studija Aleppa pod nazivom Picturing (new) European citizens, a organizirana je pod pokroviteljstvom UNHCR-a Hrvatska i u suradnji s Isusovačkom službom za izbjeglice.

Fotografirani izbjeglice imali su svoje karijere i svakodnevicu koje je prekinuo rat, a svoj su novi život zasad pronašli u Zagrebu. Safaa, arhitektica čiji je suprug poginuo u Siriji, izbjegla je sa svoja tri sina, a ovdje se prekvalificira za njegovateljicu. Kaže da želi samo mir što u Hrvatskoj i ima. Devetogodišnji Mehdi iz Irana živi s ocem i pohađa osnovnu školu u Zagrebu. Bistri dječak već tečno govori hrvatski, voli nogomet i dobro je prihvaćen u školi. Kafia iz Iraka nekad se bavila glumom, a danas je usamljena u svojoj zagrebačkoj garsonijeri, očekujući da azil dobiju njezina kći i unuka.

Svi su fotografi izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem u izložbi. Ivan Posavec, koji je svojedobno pratio muke naših prognanika, kazao je kako ima osjećaj da nismo ništa naučili iz tog iskustva. Slično misli i Stanko Herceg, koji ističe kako želi senzibilizirati mlađe generacije na problem odnosa prema izbjeglicama. Ana Opalić snimala je portretne sekvence sugerirajući da postoji priča koju ne znamo, a možda bi nas trebala zanimati. Na snimanju je bilo vrlo emotivno, rekla je Mare Milin, naglašavajući kako je izbjeglice fotografirala ispred bijelog zida čija bi im svjetlina trebala donijeti utjehu i vjeru u bolju budućnost.

Gradu Zagrebu Festival tolerancije znači puno, jer želimo poticati multikulturalnost, izjavila je na otvorenju izložbe Nataša Jovičić, viša posebna savjetnica gradonačelnika Zagreba za kulturu. "Željela bih da ljude predstavljene na izložbi zovemo mi, a ne oni. Kako bismo to postigli, smatram da bi u naše škole trebalo uvesti predmet Empatija, kao u slučaju Finske", istaknula je Jovičić.

Izložba Oni / They bit će otvorena do 15. travnja. Festival tolerancije upravo priprema i izložbu Kao da ih nema: oživljavanje sjećanja na poljske Židove koja će biti održana od 6. do 17. travnja ispred Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. U suradnji s POLIN-om - Muzejom povijesti poljskih Židova i Institutom Adam Mickiewicz iz Varšave bit će predstavljene reprodukcije murala pronađenih po cijeloj Poljskoj, a koji govore o prošlosti tamošnjih Židova.