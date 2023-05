Selectedd i Brigada aktivirali osjetila izložbom “Illuminating the Senses”

Selectedd, dizajnerski concept store, galerija i knjižara, i studio Brigada predstavljaju pet nagrađivanih dizajnerskih brandova koji djeluju na raskrižju dizajna i umjetnosti na pop-up izložbi "Illuminating the Senses" u Brigadinom showroomu u Centru Kaptol. Izložba u fokus stavlja svjetlo, kao esenciju svakog prostora, i pokazuje kako svjetlo može aktivirati osjetila i stvoriti osjećaj intimnosti.

Podne, stolne i viseće lampe te namještaj danskih brandova FRAMA i New Works, po prvi puta izložene svjetiljke nezavisnog španjolskog branda Santa & Cole, švedski cirkularni tech brand Transparent Sound te limitirana umjetnička djela Erwana Bouroulleca iz serije "The Impossible" povezuju skulpturalne forme, prirodni materijali, minimalizam te transparentno i održivo poslovanje. - Poput filozofije izloženih dizajnerskih brandova, izložbom smo htjeli istaknuti potrebnu multifunkcionalnost u dizajnu te pokazati kako svjetlom možemo aktivirati osjetila kojih do sada možda nismo bili svjesni, istaknula je Nives Borko, osnivačica i vlasnica Selectedda.

Da dizajn nije i ne smije biti rezerviran samo za odabrane, Brigadina je filozofija. Upravo je zato, kako ističe osnivač i kreativni direktor Damjan Geber, Brigadin showroom postao centralno mjesto povezivanja i pozivanja okoline na nesputano upoznavanje s dizajnom i umjetnošću, što je i suština Selectedd pop-up izložbe.

Izložba "Illuminating the Senses" bit će otvorena za sve zainteresirane za dizajn baziran na održivosti radnim danima od 9 do 17 sati do 7. lipnja.