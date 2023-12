Na kojoj god lokaciji, Baš Naš iz godine u godine okuplja sve ljubitelje i zaljubljenike u dobar provod, odličnu gastronomsku ponudu i magično uređenje koje ostavlja bez daha. I ove zime, Baš Naš advent postala je jedna od omiljenih lokacija za druženje brojnim Zagrepčanima, ali i domaćim i stranim turistima.

Smješten u vrevi samog gradskog središta, čarobnim uređenjem privlači posjetitelje da ovjekovječe dragocjene trenutke za pamćenje. Zahvaljujući različitim, prigodno uređenim foto kulisama, na ovoj lokaciji fotografija za pamćenje nikada ne nedostaje! Prekrasni svjetlosni svod s mnoštvom crvenih kuglica već je preplavio društvene mreže i postao zaštitni znak Baš Naš adventa. Osim najljepših pozadina za stvaranje adventskih uspomena, razlog za posjetiti Baš Naš advent je i bogati glazbeni program i vruća atmosfera.

Svakoga dana posjetitelji uživaju uz nastupe popularnih imena na DJ sceni - Luca Goya, Symart i Juky, samo su neki od njih. Posebna atmosfera očekuje se 22. prosinca kada na Baš Naš pozornicu dolazi miljenica hrvatske publike, Vesna Pisarović!

Iako neki stari i po 15 godina, njezini hitovi i dalje gromoglasno odzvanjaju među publikom kao i prvoga dana. Na Badnjak, posjetitelje očekuje Taking The Trash Out party s posebnom božićnom listom pjesama. Na ovom dnevnom partyju, obožavatelji domaćih hitova svakako će doći na svoje! Jedan od najomiljenijih žanrova mladih danas je trap, a jedan od predvodnika trap scene u Hrvatskoj je Hiljson Mandela čije će hitove publika imati priliku čuti 29. prosinca. Očekuje se velika gužva, odlična atmosfera i nezaboravan provod! Za kraj 2023. godine i najbolji ulazak u 2024., 31. prosinca posjetitelje očekuje Oh no!? It's Twenty Four party.

Razloga za posjetiti i uživati na Baš Naš adventu zaista je mnogo. Brojne kućice s raznovrsnom ponudom slatkih i slanih zalogaja oduševit će i najzahtjevnije gurmane. Porchetta, trgana svinjetina, sočne kobasice s raznim dodacima, burgeri, ali i fritule, germknedle, lava cake i zagorski štrukli samo su dio bogate gastro ponude. Uz dobro društvo, glazbeni program i gastronomsku ponudu, odličan provod osiguran je sve do 7. siječnja. Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.