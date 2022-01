Oscari će nakon par godina ponovno imati voditelja, trenutno još uvijek nije poznato tko će biti domaćin, ali se u stranim medijima spominje nekoliko imena.

The Hollywood Reporter piše da su iz Akademije već kontaktirali glumca Toma Hollanda, poznatog po ulozi Spidermana, da preuzme tu ulogu na ovogodišnjoj dodjeli nagrada. Kada su u intervjuu u prosincu glumca iz The Hollywood Reportera pitali bi li pristao na taj posao, potvrdno je odgovorio.

"Ako me pitaju, naravno da ću pristati. Trebalo bi biti jako zabavno", rekao je tada 25-godišnji Holland.

Osim njega, ljudi na Twitteru pišu da bi u ulozi voditelja voljeli vidjeti trio iz serije Only Murders In the Building, pjevačicu Selenu Gomez te glumce Martina Shorta i Stevea Martina. Čak je i sam Erwich rekao da je trio potencijalna opcija, ali da još uvijek razmatraju puno kandidata.

"Oni su kultni trio. To znamo zato što je Only Murders In the Building naša najgledanija komedija ikada. Svi ih vole, bili bi super. Ali još razmatramo mnogo nevjerojatnih talenata", ispričao je Erwich za Variety.

Posljednji voditelj Oscara bio je Jimmy Kimmel 2018. godine, a bio je u toj ulozi dva puta zaredom. Od 2018. Oscari nisu imali službenog voditelja. Dosad su voditelji bili Chris Rock, Billy Crystal, Ellen DeGeneres, Hugh Jackman, Whoopi Goldberg, Neil Patrick Harris i mnogi drugi.

Nominacije za ovogodišnje Oscare objavit će se 8. veljače, a sama dodjela će se održati 27. ožujka i prenositi na američkom kanalu ABC.